Anticipazioni Il segreto puntate 7-12 maggio 2018

Dalle anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 7 a sabato 12 maggio 2018 della soap Il Segreto scopriamo che Dolores non vuole perdere Pedro ed è sua intenzione raggiungerlo in Russia.

Dolores alla ricerca di Pedro in Russia?

Dolores fa di tutto per non perdere il suo Pedro. La donna, dopo aver scoperto che l’uomo ha una giovane amante, è sempre più convinta di dover partire per la Russia. Gracia tenta di farla ragionare al fine di evitare che si metta in viaggio. Hermano e Camila sono sul punto di lasciare Puente Viejo, sebbene Beatriz non voglia. Julieta trova un nuovo lavoro ma ha dei dubbi se accettarlo oppure no. Perché?

Emilia difende l’onore di Beatriz

Emilia caccia dalla locanda Aquilino e, con l’aiuto di Alfonso, difende l’onore di Beatriz. Camila ringrazia Emilia per questo gesto. Intanto Matias si mette alla ricerca di Marcela, di cui è innamorato. La donna è partita lasciando soltanto un biglietto. Ad approfittare della situazione è però Beatriz che cerca, invano, di convincere Matias a ritornare con lei ora che Marcela è partita.

Saul lascia Julieta

Saul lascia Julieta senza darle alcuna motivazione e lei parte alla volta di Salamanca, dopo aver cercato invano di capire quale motivo abbia spinto Saul a lasciarla. Matias alla fine riesce a riportare Marcela a Puente Viejo e qui, la donna, avrà un duro scontro con Beatriz che le dice che Matias non la ama. Cosa succederà tra le due? Queste sono le princiali anticipazioni delle trame de Il segreto puntate 7-12 maggio 2018.

(Foto: TGCom24 – Mediaset.it)