Anticipazioni trame Beautiful dal 12 al 17 febbraio

Sheila tratta in arresto. Questa settimana nuovi colpi di scena animeranno le puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 alle ore 13:40. Sheila chiede ad Eric di crederle quando afferma di non aver sparato a Quinn. Recandosi da Katie viola l’ordine restrittivo che le impone di mantenersi distante dalla casa dei Forrester e per questo motivo viene arrestata. Intanto Quinn vede entrare in casa Deacon. È ubriaco e non si sente ricambiato nei suoi sentimenti da Quinn e gli rivela così la sua intenzione di ucciderla. Per fortuna Katie vede tutto dalla finestra e avverte Ridge che interviene e affronta Deacon e mette così in salvo Quinn.

Sheila chiede perdono ai Forrester. Eric porta Sheila a casa e chiede a Ridge e a Quinn di ascoltarla. Sheila chiede perdono per quanto fatto finora alla famiglia Forrester. Ridge va su tutte le furie, nonostante suo padre Eric gli abbia detto che la donna è stata accusata ingiustamente di aver sparato a sua moglie. Ridge è arrabbiato e ricorda a suo padre quanto Sheila sia pericolosa.

Nicole non firma i documenti per l’adozione di Lizzy portati da sua sorella Maya. Rick parla a Zende e le ricorda che per legalizzare l’adozione è necessaria la firma di Nicole che, nel frattempo, ha deciso di prendersi del tempo per decidere se firmarli. Sally e Thomas sono sempre più presi l’una dall’altro e hanno ottimi propositi per la Spectra.

