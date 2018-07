Anticipazioni Un posto al sole 11 luglio: scovato l’assassino della Viscardi?

Questa sera, alle 20:40 su Rai 3, andrà in onda una nuova puntata della soap Un posto al sole. In questi ultimi giorni l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla morte di Veronica Viscardi e sul processo contro Luca Grimaldi.

Chi ha ucciso Veronica Viscardi?

Giovanna Landolfi e il Pm Clara Fiorito emetteranno un mandato d’arresto per l’assassinio di Veronica Viscardi. La manager dei cantieri Palladini è stata uccisa proprio al suo party e, questa sera, vedremo gli inquirenti imprimere una svolta alle indagini. Secondo Marina il colpevole è Alberto che, poco tempo fa, l’ha speronata con l’auto e fatta finire fuori strada. La Giordano, dopo l’accaduto, non ha avuto paura e ha denunciato Alberto. È lui il colpevole individuato dalla Landolfi per il quale verrà emesso il mandato d’arresto?

Il processo contro Luca Grimaldi

C’è anche un’altra vicenda giudiziaria che sta richiamando molta attenzione all’interno della soap napoletana in queste ultime puntate. Parliamo del processo contro Luca Grimaldi che sembra si stia per concludere. A quanto pare manca poco alla sentenza per l’ex poliziotto, fuggito assieme alla figlia Anita, per timore di poter finire dietro le sbarre.

I due credono che la migliore soluzione sia stabilirsi all’estero e chissà cosa ne pensa di questa scelta Vittorio. Il giovane blogger sopporterà un’eventuale separazione dalla sua amata? Intanto Niko e Susanna, nonostante le difficoltà dovute alla rivalità tra le loro famiglie, sono determinati a rimanere alla terrazza.

È tutto per le anticipazioni di Un posto al sole di mercoledì 11 luglio 2018. Questa sera, forse, scopriremo il nome dell’assassino della Viscardi. Per leggere le anticipazioni della scorsa settimana: www.dgmag.it.

(Foto: Upaspoiler)