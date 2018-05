Anticipazioni Un posto al sole 15-18 maggio: Elena torna da Enriquez?

Ecco le anticipazioni delle puntate della soap napoletana Un posto al sole in onda da martedì 15 a venerdì 18 maggio alle ore 20:40 su Raitre.

Elena pone una condizione a Enriquez

Anticipazioni puntata martedì 15 maggio. Elena non sa se accettare la proposta lavorativa di Enriquez e decide di porre una condizione per continuare a lavorare nello studio: tra di loro non deve esserci più alcun contatto fisico. Quale sarà la reazione di Niko? Intanto tra Sandro e Serena vengono meno le iniziali divergenze e insieme vanno a trovare Filippo al lavoro. La bella moglie di Sartori scoprirà il finto lavoro del marito?

Anticipazioni puntata mercoledì 16 maggio. Guido e Vittorio vivono il loro essere liberi dal punto di vista sentimentale in maniera molto diversa. Ornella e Raffaele tentano di convincere Renato a partire con Nadia per l’Ucraina. Niko e Susanna rimangono delusi della decisione di Elena di tornare allo studio di Enriquez.

Marina si scontra con Veronica

Anticipazioni puntata giovedì 17 maggio. Anita rivede la madre di Antonio Baroni e prova un forte senso di colpa. Marina, dopo aver subìto una sconfitta sul piano personale e professionale da parte di Veronica, mal tollera la presenza della sua antagonista ai cantieri. Mariella si illude di essere felice anche senza Guido ma la realtà è ben diversa.

Vittorio e Guido diversamente single

Anticipazioni puntata venerdì 18 maggio. Vittorio e Guido vivono in maniera diversa il loro essere single: il primo tenta di riavvicinarsi ad Anita, anche se l’impresa si rivela molto difficile, mentre il secondo sembra consolidare la sua distanza con Mariella. Ai cantieri Roberto cerca di rafforzare l’alleanza con Veronica senza dire nulla a Marina. Alberto non rimane alla finestra a guardare ed entra di nuovo in azione. Intanto Renato sorprende Nadia.

È tutto per le anticipazioni di Un posto al sole dal 15 al 18 maggio. Per leggere quelle della scorsa settimana: www.dgmag.it

(Foto: Televisionando)