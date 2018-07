Anticipazioni Un posto al sole 17-20 luglio

Ecco le anticipazioni delle puntate della soap napoletana Un posto al sole in onda alle ore 20:40 su Raitre.

Puntata martedì 17 luglio

I sospetti principali degli inquirenti si concentrano su Valerio e Alberto e quest’ultimo appare sempre più insofferente al carcere. Intanto, Serena, confidatasi con Giulia, comprende che è giunto il momento di parlare con Filippo. Riuscirà a farlo? Cerruti pianifica la vacanza ideale e Cinzia continua a imporre le sue decisioni al povero Guido.

Puntata mercoledì 18 luglio

La lettura del testamento fa arrabbiare Valerio che affoga nell’alcol tutta la sua frustrazione, spingendosi ad attaccare anche una persona. Con chi se la prenderà? Teresa non vuole che Otello lavori al garage di Franco mentre Cinzia prosegue nella sua opera di condizionamento attuata nei confronti di Guido. Mariella non vuole trascorrere le vacanze d’agosto da sola.

Puntata giovedì 19 luglio

Vittorio tenta di far ritornare assieme Patrizio e Rossella. Riuscirà nell’impresa? Alberto continua a sentirsi insofferente all’idea di dover rimanere in carcere per un delitto che non ha commesso. Ci saranno novità sul suo conto? Franco, deciso a negare ad Otello di lavorare al garage, deve fare i conti con un inatteso alleato del vigile in pensione.

Puntata venerdì 20 luglio

Rossella si riprende la sua rivincita su Asia e si riavvicina a Patrizio. Franco deve vedersela con la contrarietà di Teresa che non vuole che suo marito lavori al garage con lui.

