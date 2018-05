Anticipazioni Un posto al sole 22-25 maggio: Serena scopre la verità su Filippo

Ecco le anticipazioni delle puntate della soap napoletana Un posto al sole in onda da martedì 22 a venerdì 25 maggio alle ore 20:40 su Raitre.

Vittorio e Luca in cerca di Anita e Cinzia tenta di sedurre Guido

Anticipazioni puntata martedì 22 maggio. Vittorio e Luca si mettono alla ricerca di Anita che ha deciso di non disintossicarsi. Guido dovrà vedersela con i tentativi di seduzione messi in atto da Cinzia. Saprà resistere? Intanto Otello rinuncia alla moto per non arrivare ai ferri corti con Teresa. Riuscirà a stare lontano dalla sua antica passione per le due ruote?

Anticipazioni puntata mercoledì 23 maggio. Serena segue i consigli di Viola e cerca di riavvicinarsi a Filippo ma non pensa alle conseguenze negative di tale scelta. Guido si sente felice come uomo e padre per quanto compiuto da suo figlio Vittorio con Anita. La ragazza si riconcilia con il suo passato e cerca di affrontare la sua situazione.

Alice vive un forte disagio e Serena scopre il vero lavoro di Filippo

Anticipazioni puntata giovedì 24 maggio. Andrea ed Elena devono recarsi d’urgenza a scuola di Alice. Cosa è successo? Serena è vicina a scoprire la verità circa il lavoro di Filippo. Giulia è in crisi sentimentale ma può contare sull’appoggio di una persona a cui non aveva pensato.

Anticipazioni puntata venerdì 25 maggio. Andrea ed Elena tentano di fronteggiare e porre rimedio al forte disagio vissuto da Alice. Intanto Marina e Roberto devono raggiungere Montecarlo per un appuntamento di lavoro che rischia di saltare a causa di un imprevisto. Serena scopre finalmente il vero lavoro di Filippo. Come reagirà?

È tutto per le anticipazioni di Un posto al sole dal 22 al 25 maggio. Per leggere quelle della scorsa settimana: www.dgmag.it

(Foto: Super Guida TV)