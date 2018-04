Anticipazioni Un posto al sole 23-25 aprile: Raffaele corre in aiuto di Viola

Questa sera alle ore 20:40 torna su Rai 3 Un posto al sole. Tante le anticipazioni: Veronica tenta di screditare i cantieri e cerca di avvicinare Roberto. Raffale corre in aiuto di Viola.

Raffaele corre in aiuto di Viola

Anticipazioni puntata lunedì 23 aprile. Enriquez si preoccupa in ospedale per la salute di Beatrice. Intanto Susanna fa una rivelazione importante a Niko mentre Viola trova aiuto in Raffaele nell’affrontare un momento difficile della sua vita. Filippo continua a mentire a Serena.

Veronica cerca di affossare i cantieri

Anticipazioni puntata martedì 24 aprile. Enriquez cerca di mostrarsi solidale con Beatrice al fine di evitare danni alla reputazione del suo studio. La situazione dei cantieri Palladini è sempre critica: Veronica è decisa a diventarne socia ad un prezzo vantaggioso e a tal fine continua la sua opera di screditamento dell’azienda di Roberto e Marina. Otello si rifugia invece in una sua vecchia passione: la motocicletta?

Otello riscopre una sua vecchia passione

Anticipazioni puntata mercoledì 25 aprile. Veronica cerca di portare Roberto dalla sua parte. Marina resterà a guardare o reagirà? Intanto Sandro si riavvicina a Claudio. Beatrice vuole tornare già al lavoro ma Niko ha paura che sia troppo presto, a differenza invece di Enriquez. Silvia chiede a Guido di aiutarla con Otello affinché non si rimetta in sella alla sua moto!

Cast Un posto al sole. Luisa Amatucci (Silvia), Alberto Rossi (Michele), Giorgia Gianetiempo (Rossella), Lucio Allocca (Otello), Germano Bellavia (Guido), Davide Devenuto (Andrea), Samanta Piccinetti (Arianna), Marina Giulia Cavalli (Ornella), Patrizio Rispo (Raffaele), Claudia Ruffo (Angela), Marzio Honorato (Renato), Peppe Zarbo (Franco), Marina Tagliaferri (Giulia), Luca Turco (Niko), Nina Soldano (Marina), Miriam Candurro (Serena), Carmen Scivittaro (Teresa), Michelangelo Tommaso (Filippo) e Riccardo Polizzy Carbonelli (Roberto).

Le Anticipazioni di Un posto al sole dal 23 al 25 aprile finiscono qui, non perdete le prossime sulle ultime due puntate della settimana.

