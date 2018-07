Anticipazioni Un posto al sole 24-27 luglio

Ecco le anticipazioni delle puntate della soap napoletana Un posto al sole in onda alle ore 20:40 su Raitre.

Puntata martedì 24 luglio

Alberto continua a proclamarsi innocente e dal carcere fa un appello a Valerio. Intanto Filippo, al ritorno dal funerale del padre di Serena, scopre che il suo investimento finanziario ha subìto un’improvvisa oscillazione. Guido vorrebbe chiedere a Cinzia una pausa di riflessione. Ci riuscirà?

Puntata mercoledì 25 luglio

Il riavvicinamento tra Patrizio e Rossella sembra procedere a gonfie vele anche se qualcuno potrebbe mettere i bastoni fra le ruote ai due ragazzi. Il legame tra Roberto e Vera diventa sempre più forte mentre tra quest’ultima e Marina continua a salire la tensione.

Puntata giovedì 26 luglio

Elena e Andrea continuano ad osteggiare la cotta che Alice ha preso per Marco. Diego, per il bene di suo fratello e Rossella, decide di farsi da parte e di non osteggiare il riavvicinamento dei due. Vera pensa che a Valerio serva un lavoro ai cantieri affinché possa non pensare alla richiesta di aiuto lanciata da Alberto.

Puntata venerdì 27 luglio

Elena, dopo aver ricevuto la non piacevole visita di Enriquez, chiede aiuto a Niko e Susanna, entrambi presi dalla prossima partenza e dalla febbre di Jimmy. Franco e Angela preparano il loro matrimonio a Palinuro. Dopo tanti anni insieme, i due hanno deciso di fare il grande passo.

