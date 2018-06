Anticipazioni Un posto al sole 27-29 giugno: Mariella alle prese con la gravidanza

Ecco le anticipazioni delle puntate della soap napoletana Un posto al sole in onda alle ore 20:40 su Raitre.

Puntata mercoledì 27: Mariella teme la reazione di Guido

Elena decide di incontrare il Pm mentre Andrea accompagna Alice a scuola per svolgere l’esame orale di terza media. Ad attenderli c’è però Marco: come reagirà Andrea? Intanto Mariella, che ha scoperto la relazione tra Guido e Cinzia, non sa come potrebbe reagire Guido alla notizia della gravidanza. Entra allora in scena Cerruti che fa alla vigilessa un’inaspettata proposta: di cosa si tratta? Niko e Susanna si riappacificano e chissà che non riescano a fare altrettanto anche i loro padri, Renato e Manlio.

Puntata giovedì 28: Elena contro Enriquez

Veronica pare abbia trovato il modo per tenere lontana sua nipote da Roberto Ferri. Elena deve invece fare i conti con le difficoltà di portare avanti la sua denuncia contro l’avvocato Enriquez: deciderà di proseguire o getterà la spugna? Sua figlia Alice è un altro grattacapo: la ragazzina ha scelto di non rinunciare a Marco. Una brutta notizia anche per il papà, Andrea, al quale non va proprio giù questa decisione. Cinzia si lega sempre più a Guido e Mariella fa una scelta importante.

Puntata venerdì 29: Mariella escogita un piano per la gravidanza

L’ultima puntata di questa settimana è densa di avvenimenti. Veronica continua ad imporsi ai cantieri mentre Alberto e Valerio, non proprio felici della loro situazione, devono vedersela con la ‘furia’ di Marina. Intanto Guido, come di consueto, chiede aiuto a sua cugina Silvia. Il vigile non vuole far parte delle vacanze organizzate da Cinzia. Mariella escogita un piano per la sua gravidanza: cosa ha in mente? Ornella non comprende l’assenza di Grimaldi e chiede a Patrizio se abbia ricevuto notizie di Anita.

(Foto: Televisionando)