Anticipazioni Un posto al sole 29 maggio-1 giugno: Filippo si riavvicina a Serena?

Ecco le anticipazioni delle puntate della soap napoletana Un posto al sole in onda da martedì 29 maggio a venerdì 1 giugno alle ore 20:40 su Raitre.

Anita lotta contro l’eroina e Filippo tenta di chiarirsi con Serena

Anticipazioni puntata martedì 29 maggio. Occhi puntati su Anita e la sua battaglia contro la droga: la ragazza, aiutata da Luca, cerca di disintossicarsi ma il percorso per farlo è lungo e difficile. Veronica tenta di far fallire il viaggio d’affari di Marina. Ci riuscirà? Intanto cresce il feeling tra la nuova protagonista dei cantieri e Roberto. Filippo prova un forte senso di colpa per aver mentito a Serena e tenta di riavvicinarsi a lei.

Anticipazioni puntata mercoledì 30 maggio. Roberto e Veronica, messa in minoranza Marina, danno avvio al piano di tagli al personale. Gli operai non ci stanno ed entrano in agitazione. La Viscardi deve fronteggiare anche le richieste di Alberto. Anita prosegue la sua battaglia per disintossicarsi dall’eroina mentre Vittorio e Luca devono affrontare le ansie di un nuovo processo. Andrea cerca di approfondire le responsabilità degli studenti che hanno girato il video della figlia, già sanzionati dalla preside. Come reagiranno Alice ed Elena?

Gli operai dei cantieri in agitazione coinvolgono la stampa

Anticipazioni puntata giovedì 31 maggio. Mentre Andrea non sa come affrontare Alice, Elena prende una decisione importante. Alberto prova sempre più rancore nei confronti di Veronica mentre ai cantieri cresce la tensione per via dei tagli al personale. Dopo la vacanza in Ucraina, Renato si appresta a tornare a Napoli, ma non sa che qualcosa di inaspettato potrebbe fargli perdere altro tempo.

Elena decide di denunciare Enriquez

Anticipazioni puntata venerdì 1 giugno. Ai cantieri la situazione si fa sempre più incandescente: gli operai decidono di denunciare alla stampa il piano di tagli varato da Roberto e Veronica. Intanto Alberto prova a rientrare in gioco sfruttando le agitazioni degli operai. Elena, invece, ha preso una decisione definitiva su Enriquez: ha deciso di denunciarlo e cerca l’appoggio legale di Niko e Susanna, oltre che quello di Andrea. Franco deve prendere una decisione importante in merito a Luca Grimaldi.

È tutto per le anticipazioni di Un posto al sole da martedì 29 maggio a venerdì 1 giugno. Per leggere quelle della scorsa settimana: www.dgmag.it

(Foto: Tv Soap)