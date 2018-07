Anticipazioni Un posto al sole 4-6 luglio: Guido parla con Mariella

Ecco le anticipazioni delle puntate della soap napoletana Un posto al sole in onda alle ore 20:40 su Raitre.

Puntata mercoledì 4 luglio: cresce l’intesa tra Roberto e Vera

Veronica tenta di ostacolare la complicità che si sta sviluppando tra Roberto e Vera mentre Marina scopre che Alberto l’ha speronata con l’auto per mandarla fuori strada con la sua auto. Alice, promossa con ottimi voti agli esami di licenza media, riottiene il permesso di uscire con i suoi amici. Come andrà l’incontro con Marco? Intanto Franco e Giulia sono riusciti a trovare la sorella di Mansur, preoccupata dall’eventualità di incontrare il fratello.

Puntata giovedì 5 luglio: Marina denuncia Alberto

Marina decide di denunciare Alberto e Mariella e Cerruti iniziano a immaginare la loro vita come genitori. Cinzia continua a entrare prepotentemente nella vita di Guido mentre Andrea proprio non sopporta l’idea che Alice sia interessata a Marco. Ad aiutare il papà insofferente ci penserà Arianna che proverà a sostenerlo nell’affrontare le beghe sentimentali di sua figlia.

Puntata venerdì 6 luglio: Guido parla con Mariella



Renato si prepara, non senza paura e tensione, ad incontrare a cena i genitori di Susanna. Qualcosa di sconvolgente succede invece durante l’evento mondano dedicato al compleanno di Veronica. Guido decide di accettare la proposta di Cinzia per fare un viaggio a Ibiza. Il vigile, prima di partire, incontra Mariella per parlarle. Cosa le dirà?

È tutto per le anticipazioni di Un posto al sole da mercoledì 4 a venerdì 6 luglio. Per leggere quelle della scorsa settimana: www.dgmag.it.

(Foto: Super Guida TV)