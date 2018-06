Anticipazioni Un posto al sole 5-8 giugno: Nicotera tradisce Viola?

Ecco le anticipazioni delle puntate della soap napoletana Un posto al sole in onda da martedì 29 maggio a venerdì 1 giugno alle ore 20:40 su Raitre.

Nicotera tradisce Viola?

Anticipazioni puntata martedì 5 giugno. La situazione ai cantieri Palladini è sempre tesa e Marina, dopo aver cercato invano di riavvicinarsi ad Elena, ricorda qualcosa di importante in merito alla Viscardi. Otello ascolta per caso una misteriosa telefonata di Nicotera con una donna ed espone i suoi dubbi a Raffaele. Il vigile pensa che il magistrato stia tradendo Viola. Intanto Andrea si propone nuovamente come aiuto di Patrizio: riuscirà nell’impresa?

Anticipazioni puntata mercoledì 6 giugno. Anita prova a riprendere in mano le redini della sua vita ma scopre che la situazione è più difficile di quanto pensi. La ragazza cerca allora di rimediare in un modo alternativo. Roberto è stanco di svolgere il ruolo di mediatore nei conflitti tra Marina e Veronica e tenta di risolvere questo problema. Raffaele, dopo aver ascoltato il racconto di Otello su Nicotera, si lascia suggestionare dai dubbi dell’amico. Cosa farà?

La scelta di Vittorio e Guido che si riavvicina a Marinella

Anticipazioni puntata giovedì 7 giugno. Vittorio è a un bivio importante: dopo aver mentito al processo su richiesta di Anita, deve decidere se assecondare i suoi sentimenti per la ragazza o il suo senso di giustizia. Cosa farà? Raffaele condivide con Ornella i sospetti sulla presunta infedeltà di Nicotera mentre Guido inizia a sentire la mancanza di Marinella e chiede a Silvia di parlare alla sua ex: torneranno insieme?

Si ferma la protesta ai cantieri e Viola parte per Torino

Anticipazioni puntata venerdì 8 giugno. Marina e Roberto riescono a risolvere la difficile questione dei cantieri scendendo a patti con la Viscardi, sebbene il prezzo da pagare potrebbe essere molto alto. Viola è in partenza per Torino per iniziare un nuovo lavoro. Franco comprende che Luca gli ha chiesto dei soldi per scappare e non sa se aiutarlo o meno.

È tutto per le anticipazioni di Un posto al sole da martedì 5 a venerdì 8 giugno. Per leggere quelle della scorsa settimana: www.dgmag.it

(Foto: Blasting News)