Anticipazioni Un posto al sole 8-11 maggio: Mariella e Guido a un passo dalla fine?

Ecco le anticipazioni delle puntate della soap napoletana Un posto al sole in onda da martedì 8 a venerdì 11 maggio alle ore 20:40 su Raitre.

Mariella lascia Guido?

Anticipazioni puntata martedì 8 maggio. Elena continua a subire le molestie di Enriquez e Niko e Susanna tentano di trovare l’appoggio di altre persone che possano convincere la figlia di Marina a denunciare l’avvocato. Sandro informa Marina di voler vendere il proprio pacchetto azionario dei cantieri a Veronica Viscardi. Cosa deciderà di fare Mariella con Guido?

Il passo indietro di Marina

Anticipazioni puntata mercoledì 9 maggio. Elena prende una decisione importante al fine di risolvere i suoi problemi. Intanto ai cantieri Palladini si continua a respirare un clima di tensione e Marina sembra intenzionata a ritirarsi. Mariella, dopo aver lasciato Guido, va a stare dal suo migliore amici. Guido, che inizialmente non ha reagito alla decisione della donna, come si comporterà? Andrà a riprenderla?

Elena reagisce a Enriquez

Anticipazioni puntata giovedì 10 maggio. Elena cerca di mettere con le spalle al muro Enriquez registrando la loro conversazione ma l’avvocato ne sa una più del diavolo. Otello sta per rimettersi in sella alla sua moto vintage e Mariella inizia a vivere la sua vita da donna single. Intanto, il vigile Cerruti, comprende che Guido non ha ancora letto la lettera d’addio di Mariella.

Raffaele vivve un’esperienza mistica

Anticipazioni puntata venerdì 11 maggio. Nell’ultima puntata di questa settimana vedremo Raffaele che, dopo una brutta caduta, vive un’esperienza di tipo mistico che lo porta a rivedere alcune persone a lui molto care. Rivedremo la moglie Rita?

