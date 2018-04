Anticipazioni Un posto al sole dal 9 al 13 aprile: che succede tra Sandro e Claudio?

Cosa succede a Palazzo Palladini? Appuntamento questa sera alle 20:30 su Rai 3. Ecco le trame dal 9 all’11 aprile della soap Un posto al sole.

Anticipazioni puntata lunedì 9 aprile. Si riparte questa sera con Claudio che cerca di riprendere i rapporti con Sandro mentre ai cantieri prosegue la trattativa sulla scissione. La situazione è tesa al Vulcano a causa del difficile rapporto tra Arianna e Silvia. Qualche problema emerge anche tra Michele e Franco.

Anticipazioni puntata martedì 10 aprile. Filippo è ormai talmente preso dal trading online da non riuscire ad ascoltare neanche i consigli di Serena. La sua è diventata una vera dipendenza ed investe somme sempre più ingenti nella vendita online. Silvia è decisa a far valere le sue ragioni al caffè Vulcano. Sandro fraintende le vere ragioni per cui Claudio è tornato a cercarlo.

Anticipazioni puntata mercoledì 11 aprile. Elena non riesce più a sostenere la difficile situazione venutasi a creare sul lavoro e rischia di perdere il posto. Ornella cerca di aiutare la figlia Viola a superare la sua profonda crisi. Marina è felice per il rinvio della riunione dovuto all’assenza di Sandro e cerca di gestire con Roberto la difficile situazione in cui versano i cantieri.

Cast Un posto al sole. Luisa Amatucci (Silvia), Alberto Rossi (Michele), Giorgia Gianetiempo (Rossella), Lucio Allocca (Otello), Germano Bellavia (Guido), Davide Devenuto (Andrea), Samanta Piccinetti (Arianna), Marina Giulia Cavalli (Ornella), Patrizio Rispo (Raffaele), Claudia Ruffo (Angela), Marzio Honorato (Renato), Peppe Zarbo (Franco), Marina Tagliaferri (Giulia), Luca Turco (Niko), Nina Soldano (Marina), Miriam Candurro (Serena), Carmen Scivittaro (Teresa), Michelangelo Tommaso (Filippo) e Riccardo Polizzy Carbonelli (Roberto).

