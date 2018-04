Anticipazioni Un posto al sole: Elena cede a Enriquez

Anticipazioni puntata mercoledì 4 aprile. Elena è sotto pressione per le continue avances subite da Enriquez sul posto di lavoro. Serena è preoccupata per Filippo, sempre più preso dal trading online, e si rivolge a Giulia per chiederle consiglio. Ornella e Raffaele percepiscono che c’è qualcosa che non va in Viola.

Anticipazioni puntata giovedì 5 aprile. Elena cede alle avances di Enriquez per poi pentirsene. Cosa accadrà? Intanto rimane alta la tensione tra Roberto e suo figlio Sandro. In questa puntata succede qualcosa di rischioso per il futuro dei Cantieri. Viola non nasconde più il suo malessere ai familiari.

Anticipazioni puntata venerdì 6 aprile. Silvia ritorna al Vulcano e Arianna non la prende bene mentre per Andrea non sembra essere un problema. Michele e Franco decidono di mettersi a dieta per perdere qualche chilo di troppo. Riusciranno nell’impresa?

Cast Un posto al sole. Luisa Amatucci (Silvia), Alberto Rossi (Michele), Giorgia Gianetiempo (Rossella), Lucio Allocca (Otello), Germano Bellavia (Guido), Davide Devenuto (Andrea), Samanta Piccinetti (Arianna), Marina Giulia Cavalli (Ornella), Patrizio Rispo (Raffaele), Claudia Ruffo (Angela), Marzio Honorato (Renato), Peppe Zarbo (Franco), Marina Tagliaferri (Giulia), Luca Turco (Niko), Nina Soldano (Marina), Miriam Candurro (Serena), Carmen Scivittaro (Teresa), Michelangelo Tommaso (Filippo) e Riccardo Polizzy Carbonelli (Roberto).

(Foto: NapoliToday)