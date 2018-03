Anticipazioni Un posto al sole: la situazione di Anita si complica

Cosa succede a Palazzo Palladini? Ecco le trame delle ultime due puntate della soap che si svolge all’ombra del Vesuvio. Appuntamento oggi e domani alle ore 20:30 su Rai 3 per scoprire le novità di Un posto al sole.

Anticipazioni trama puntata giovedì 22 marzo. Elena sembra ambientarsi bene nel suo nuovo lavoro a Napoli ma qualcosa di non positivo sta per accadere. Anita è sempre più convinta di voler escludere dalla sua vita Luca Grimaldi, il padre. Intanto Alberto continua a manovrare Sandro che reclama sempre più spazio e voce nella gestione dei cantieri. Roberto, al riguardo, cerca di capire come uscire fuori da questa situazione e si mette a studiare delle contromosse.

Anticipazioni trama puntata venerdì 23 marzo. Vittorio cercherà invano Anita, perché preoccupato per le condizioni psicologiche in cui versa la ragazza. Il desiderio di vendetta verso il padre dove la porterà? Riuscirà Vittorio a trovarla e a parlarle? Niko intanto proverà a convincere Susanna ad andare a convivere in terrazza mentre Franco ritornerà ad allenarsi al sacco. Nel corso dell’allenamento scoprirà, assieme a Giulia e Renato, che a Palazzo Palladini si cela un inaspettato pugile. Di chi si tratta? Elena avrà da ridire sul comportamento di Enriquez e non vivrà bene la sua esperienza lavorativa.

(Foto: Tv Soap)