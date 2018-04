Anticipazioni Un posto al sole puntate 12-13 aprile: un evento turba la storia tra Filippo e Serena

Cosa succede a Palazzo Palladini? Appuntamento questa sera alle 20:30 su Rai 3. Ecco le trame delle ultime due puntate settimanali della soap Un posto al sole.

Anticipazioni puntata giovedì 12 aprile. Tra Filippo e Serena sembra essere ritornato tutto nella norma ma, qualcosa che sta per accadere, rischia di turbare la loro serenità familiare e il futuro dei cantieri. Elena, per paura di perdere il suo lavoro, compie un passo falso. Vittorio, innamorato di Anita, chiede consiglio a Patrizio.

Anticipazioni puntata venerdì 13 aprile. Il rapporto tra Vittorio e Anita è fatto ancora di alti e bassi. Il malessere provato dalla ragazza è troppo forte ma questo farà sì che Anita si avvicini ancora di più a Vittorio. Roberto Ferri e Marina tentano di risolvere la grave situazione dei cantieri mentre Alberto attacca Sandro per non essersi presentato alla riunione che avrebbe dovuto sancire il progetto di scissione. Mariella inizia a spiare Bice perché preoccupata del modo in cui riesce a captare l’attenzione di suo marito Guido.

Cast Un posto al sole. Luisa Amatucci (Silvia), Alberto Rossi (Michele), Giorgia Gianetiempo (Rossella), Lucio Allocca (Otello), Germano Bellavia (Guido), Davide Devenuto (Andrea), Samanta Piccinetti (Arianna), Marina Giulia Cavalli (Ornella), Patrizio Rispo (Raffaele), Claudia Ruffo (Angela), Marzio Honorato (Renato), Peppe Zarbo (Franco), Marina Tagliaferri (Giulia), Luca Turco (Niko), Nina Soldano (Marina), Miriam Candurro (Serena), Carmen Scivittaro (Teresa), Michelangelo Tommaso (Filippo) e Riccardo Polizzy Carbonelli (Roberto).

(Foto: 2a News)