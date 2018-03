Anticipazioni Un posto al sole: fiori d’arancio a Palazzo Palladini?

Questa sera, alle 20:30 su Rai 3, torna Un post al sole. Cosa accadrà nella puntata di oggi?

Fiori d’arancio a Palazzo Palladini? Roberto cerca di parlare con il figlio Sandro e il confronto si preannuncia molto duro. Un’altra notizia sta per scuotere Palazzo Palladini. Giulia e Renato scoprono che Franco e Angela vogliono sposarsi. Come la prenderanno? Silvia e Teresa sono sempre più prese dall’editor Emanuele Roversi e questo atteggiamento non piace al geloso Michele e anche ad Otello. Cosa andrà a finire?

Anticipazioni puntata mercoledì 7 marzo. Nella puntata di domani Giovanna, grazie alla testimonianza di Ciro, raccoglie le prove per incastrare Gaetano. Sandro e Roberto sono ormai in guerra l’uno con l’altro come si aspettavano Alberto e Veronica.

Anticipazioni puntata giovedì 8 marzo. Vittorio è alle prese con i dubbi su Anita: non sa se frenare o meno i suoi sentimenti per la ragazza. Nel giorno della festa della donna Nico ha un momento di alta tensione con Susanna.

Anticipazioni puntata venerdì 9 marzo. Il blogger Vittorio non riesce a comprendere il distacco di Anita, soprattutto dopo il momento di passione vissuto assieme. Inizia a pensare che la freddezza della ragazza sia da riportare a Luca Grimaldi. Cosa è successo?

