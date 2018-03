Anticipazioni Un posto al sole: trame dal 19 al 21 marzo

Questa sera appuntamento con Un posto al sole, alle ore 20:30, su Rai 3. Ecco le anticipazioni delle trame di questa settimana.

Anticipazioni trama puntata lunedì 19 marzo. Vittorio è sempre alla prese con Anita, per la quale prova qualcosa di importante. Intanto Raffaele, dopo la partenza di Diego, continua a sentirsi giù di corda ma i suoi amici di sempre proveranno a fargli tornare il buon umore. Oggi è la festa del papà e chissà se Alice si ricorderà di fare gli auguri ad Andrea.

Anticipazioni trama puntata martedì 20 marzo. Anita viene a sapere una notizia che la sconvolge: Luca è suo padre. Sandro continua a rafforzare il suo legame con Alberto e rivendica un ruolo anche per lui nella gestione dei cantieri, mettendo Marina alle strette. Silvia s’imbatte con l’editor Roversi per capire cosa voglia veramente.

Anticipazioni trama puntata mercoledì 21 marzo. Roberto ha un duro confronto il figlio Sandro in merito alla gestione dei cantieri. Luca, il padre di Anita, preoccupato cerca aiuto in Vittorio al fine di contenere la rabbia e il malessere della figlia. Silvia cerca aiuto in Arianna perché non tollera più l’ambiguità di Roversi.

A domani per le anticipazioni delle trame di Un posto al sole da giovedì 22 a sabato 24 marzo 2018.

(Foto: Tv Soap)