Anticipazioni Una vita 19-22 giugno: Celia riceve una lettera importante

Le anticipazioni delle puntate settimanali della soap Una vita, in onda da martedì 19 giugno a venerdì 22 giugno 2018, alle ore 14:10 su Canale 5.

Teresa si sente in colpa per la morte di Mauro

Anticipazioni puntata martedì 19 giugno. La polizia crede che Mauro si sia tolto la vita e per questo motivo Teresa si sente in colpa. Fernando le lascia del tempo per superare questo difficile momento. Intanto Cayetana è gelosa di come Fabiana cerca di consolare Teresa mentre Elvira mente a suo padre per trascorrere del tempo con Simon.

Celia consola Felipe e Consuelo teme per l’annullamento del matrimonio

Anticipazioni puntata mercoledì 20 giugno. Celia cerca di non lasciare da solo Felipe, dopo che l’avvocato ha scoperto della morte dell’amico Mauro. La decisione di Celia spaventa Consuelo: la madre della ragazza ha paura che la figlia possa ripensarci e cerca di velocizzare le pratiche per l’annullamento del matrimonio. Intanto Ursula si reca da Cayetana perché ha bisogno di una persona senza scrupoli in grado di sistemare una faccenda.

Teresa non annulla le nozze con Fernando

Anticipazioni puntata giovedì 21 giugno. Rosina è arrabbiata con Pablo perché crede che non si sia saputo prendere cura di Leonor. Intanto le ricerche condotte dalla polizia non hanno ancora dato alcuna risposta. Teresa, nonostante sia ancora addolorata per la morte di Mauro, comunica a Fernando di non voler annullare le nozze. Ursula e Cayetana informano Fernando del problema agli occhi di Tirso. Il piccolo è destinato a diventare cieco.

Celia riceve la lettera con la data per l’annullamento del matrimonio

Anticipazioni puntata venerdì 22 giugno. Nell’ultima puntata della settimana di Una vita vediamo Susana scoprire Elvira e Simon in atteggiamento equivoco prima di andare via dal quartiere. Cosa succederà? Celia è intenta a festeggiare la sua nuova attività con Consuelo e Trini ma la sua felicità viene interrotta quando riceve la lettera del vescovado che la informa della data prevista per l’annullamento del matrimonio.

(Foto: Zazoom)