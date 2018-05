Antonella Clerici, addio alla Prova del cuoco tra le polemiche

Antonella Clerici lascia il programma La prova del cuoco. Non sono mancate le polemiche per l’abbandono della conduttrice storica del programma.

Antonella Clerici, addio con polemiche

Sarà l’ultima stagione della Prova del Cuoco per Antonella Clerici, al timone del famoso programma dedicato alla cucina che ha visto la sua prima puntata nel 2000. Ben 18 anni a spiegare ricette e gare tra cuochi. Ora tutto passerà nelle mani di Elisa Isoardi che l’aveva già sostituita dal 2008 al 2010 durante il periodo della gravidanza della Clerici.

Già allora molte furono le polemiche tra coloro che avevano trovato la nuova conduttrice molto più simpatica ed adatta al ruolo rispetto ad Antonella che aveva un fare molto più familiare. Dalla prossima la stagione la Clerici sarà oberata di impegni e avrà dei programmi di una certa importanza e che la vedranno impegnata soprattutto nella parte serale. Infatti un’anticipazione è stata quella di introdurre di nuovo nel palinsesto Rai il programma Portobello, che fu ideato e condotto da Enzo Tortora.

Si preannuncia già un grande successo e la stessa Clerici ha dichiarato di essere onorata di aver avuto la conduzione di una trasmissione storica. La presentatrice sarà anche molto impegnata con Sanremo Young che ogni anno tiene milioni di telespettatori incollati alla tv. Proprio da questo programma sono stati lanciati i ragazzi del Volo, che hanno avuto enorme successo nel mondo.

Decisione..con spiegazione

Durante la trasmissione, Antonella Clerici ha tenuto a precisare che si è trattata di una sua decisione e non dei vertici della Rai. Purtroppo i tanti impegni l’hanno fatta allontanare dalla sua vita che ora ha intenzione di riprendere in mano.

La Prova del Cuoco continuerà ad essere una trasmissione di successo, anche se le frecciatine provocatorie non sono mancate. Dal primo giugno tocca ad Elisa Isoardi, una conduttrice molto amata, che conduce con successo dei programmi in rai in cui si occupa di cibo e di salute. Le prossime saranno sicuramente puntate un po’ più particolari e la

Clerici ha dichiarato che ciò che maggiormente le mancherà è la familiarità con cui entrava nelle case degli italiani, raccontando anche episodi di vita personali. In trasmissione e sui suoi profili social ha già ampiamente ringraziato i tanti fan che in questi anni le sono stati vicini.

