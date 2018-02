Ballando con le Stelle 2018: cast e ultime novità Gessica Notaro

Sta per tornare Ballando con le Stelle. I giochi sono chiusi e la prossima edizione di Ballando con le Stelle ha il suo cast per l’edizione 2018. Le danze del talent di ballo condotto da Milly Carlucci si apriranno sabato 10 marzo su Raiuno. Nuovi ballerini dovranno sfidarsi nella tredicesima edizione: si va dall’attore di Beautiful Don Diamont (nella soap interpreta Bill Spencer), a Nathalie Guetta che interpreta la perpetua di Don Matteo. Gli altri attori e attrici che parteciperanno sono Stefania Rocca ed Eleonora Giorgi, Cesare Bocci e Massimiliano Morra.

La prima coppia di uomini. Ci sono poi due nomi che hanno stupito molti: il cantautore Amedeo Minghi, nuovo alla partecipazione di talent televisivi, e Giovanni Ciacci, il primo uomo che ballerà in coppia con un altro uomo (dovrebbe essere Raimondo Todaro). Nel cast femminile è presente anche Gessica Notaro, la ragazza riminese sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato. E non finisce qui: Francisco Porcella, surfista sardo-statunitense, i modelli Akash Kuman, indiano di 26 anni, l’italiano Giaro Giarratana e la modella e attrice rumena Cristina Ich.

Gessica notaro svela il suo mentore. La giovane di Rimini ha pubblicato sui profili Instagram e Facebook un selfie in cui è ritratta assieme al mentore che l’accompagnerà al percorso di Ballando: “Amici è arrivato il momento di presentarvi il mio Alpha, ha scritto sui social. Colui che mi aiuterà a superare i miei limiti e che mi guiderà in questa magica avventura! Signore e signori… Mr. Oradei”. Con lui farà coppia nella trasmissione di Ballando.

La giuria vede confermati i giudici delle precedenti edizioni: Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.

(Foto: Donna Glamour Magazine)