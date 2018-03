Ballando con le stelle: Carolyn Smith parla del tumore che è tornato

Carolyn Smith si racconta in un’intervista al settimanale Gente e parla del tumore maligno che si è ripresentato: “Ho un altro intruso. E’ esattamente dello stesso tipo del primo, ma molto piccolo e molto circoscritto. Sapevo di una possibile recidiva, non me l’aspettavo così in fretta”, ha affermato la coreografa britannica.

La giudice di Ballando con le Stelle, che questa sera torna in televisione su Rai 1 alle 20:35, parla del suo male per aiutare anche altre donne che si trovano nella sua situazione: “Racconto queste mie esperienze perché certe malattie sono ancora tabù e molte donne hanno bisogno di coraggio e forza – afferma la coreografa. Ora che i medici mi hanno detto cosa mi aspetta mi sono tranquillizzata. Devo sottopormi a 16 sedute di chemioterapia, una a settimana, il venerdì”.

La prevenzione e Sir Scotty l’hanno aiutata ad accorgersi del ritorno del tumore. La Smith era già stata colpita dal male al seno ma, come ha ricordato lei stessa, “stavolta me ne sono accorta grazie alla vigilanza e alla prevenzione, ma con la chemio e con il sorriso lo batterò”. Sir Scotty, il suo cane, sembra abbia contribuito a farla accorgere del ritorno del male: “Scotty mi grattava spesso sul seno, era quasi come se volesse segnalarmi il male”, ha detto Carolyn Smith.

(Foto: LetteraDonna)