Barbara Palombelli nuova conduttrice del Grande Fratello

Barbara Palombelli batte la concorrenza di Belen per il Grande fratello. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, la signora di Forum sarà la prossima conduttrice del Grande Fratello in salsa popolare.

L’indiscrezione del Chi. Ecco quanto riporta il settimanale condotto da Alfonso Signorini nelle sue “Chicche di gossip”, rubrica interna: “La conduttrice di Forum Barbara Palombelli cede al lungo corteggiamento: prenderà le redini della nuova edizione del Grande Fratello “quasi” Nip (non solo volti sconosciuti, anzi, è un po’ un “Mini-Vip”). Barbara ha sbaragliato la concorrenza di Belen Rodriguez: ma per lei è pronto uno show fatto in casa e in linea con le sue corde”.

Chi è Barbara Palombelli? Giornalista di lungo corso, prima di approdare a Forum dopo la conduzione di Rita Dalla Chiesa, la Palombelli ha lavorato in molte trasmissioni televisive. Da Domenica In per la Rai, alla collaborazione con Mediaset per le rubriche del Tg5, poi Matrix, Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque. Dal 2013 conduce Forum e lo Sportello di Forum, rispettivamente su Canale 5 e Rete 4. È sposata dal 1982 con il politico Francesco Rutelli ed ha tre figli: Giorgio (nato dall’unione con Rutelli) e i tre figli adottivi Serena, Francisco e Monica.

(Foto: Libero Quotidiano)