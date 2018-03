Beautiful, anticipazioni trame puntate dal 20 al 24 marzo

Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, alle ore 13:40. Ecco le anticipazioni delle trame settimanali.

Anticipazioni trama puntata martedì 20 marzo. Steffy spara a Sheila perché crede sia armata e la ferisce soltanto di striscio. Il tutto sembra risolversi in poco tempo e senza ulteriori conseguenze per nessuno dei presenti. Intanto Ridge continua a non rivelare nulla sul motivo della scomparsa del padre e sul perché Eric e sua moglie Quinn abbiano litigato.

Anticipazioni trama puntata mercoledì 21 marzo. Sally teme che Bill abbia in mente un piano per sabotare la Spectra ed inizia ad essere gelosia di Caroline, rientrata a Los Angeles con il figlio Douglas. Ridge parla con Steffy del motivo che ha spinto suo padre ad andarsene.

Anticipazioni trama puntata giovedì 22 marzo. Bill spera di convincere Thomas a lasciare Sally ma lui non vuole farlo. Caroline va allo scontro con Sally e le dice di volersi riprendere Thomas. Intanto Quinn prova ad ottenere il perdono di Steffy.

Anticipazioni trama puntata venerdì 23 marzo. Quinn cerca di farsi perdonare da Ridge e Steffy per il tradimento fatto ad Eric ma la ragazza è molto arrabbiata e finisce per mandarla via.

Nella puntata di sabato 24 marzo, l’ultima della settimana, Steffy si reca da Eric per parlargli di Quinn. Il padre non vuole vedere nessuno. Cosa succederà?

