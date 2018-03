Beautiful, anticipazioni trame puntate dal 27 al 31 marzo

Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, alle ore 13:40. Ecco le anticipazioni delle trame settimanali.

Anticipazioni trama puntata martedì 27 marzo. Caroline è tornata per riprendersi Thomas e Bill cerca di aiutarla dicendo a suo figlio che la donna è stata colpita da una rara malattia autoimmune ed è in fin di vita. Thomas è sconvolto da tale notizia: come si comporterà? Tornerà con Caroline per il bene di Douglas o scoprirà la menzogna raccontata da suo padre? Steffy dice a Ridge di sapere dove e con chi si trova Eric.

Anticipazioni trama puntata mercoledì 28 marzo. Steffy rivela a Ridge il luogo in cui si trova Eric. Intanto Bill continua nel suo intento di far riunire Caroline con Thomas, seppure sua nipote non accetti la sua strategia. Sally è in procinto di partire per Montecarlo. Rimanderà il viaggio per stare vicino a Thomas?

Anticipazioni trama puntata giovedì 29 marzo. Brooke rimprovera Coco per aver commesso una distrazione mentre era alla guida ed aver provocato un incidente in cui è rimasto ferito R.J.

Anticipazioni trama puntata venerdì 30 marzo. Ridge sa dove si trova Eric e si reca all’albergo per convincerlo a ritornare a casa. Tra padre e figlio scoppia una lite che porta Eric a disconoscere Ridge. Bill continua a pressare suo figlio affinché torni con Caroline.

Nell’ultima puntata di sabato 31 marzo i Forrester e gli Spectra volano con il jet privato di Bill verso Montecarlo. Qui si sfideranno al summit della Spencer.

