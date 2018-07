Bianca Atzei anoressica, la confessione

La cantante Bianca Atzei è stata anoressica per un periodo della sua vita. Nella sua confessione si intravedono il coraggio e la fragilità di una ragazza normale.

Bianca Atzei e la sua confessione sull’anoressia

Due partecipazioni al Festival di Sanremo, una brillante carriera da cantautrice, concerti in giro per tutta l’Italia. Si potrebbe pensare che la vita di Bianca Atzei sia sempre stata un sogno, ma non è così. La ragazza ha confessato di essere stata anoressica per un periodo della sua vita. Alta 1,58, Bianca è arrivata a pesare 44 chili. Dopo aver preso peso, la situazione è peggiorata nuovamente, dopo la sua partecipazione all’ “Isola dei Famosi”. Al rientro pesava appena 38 chili.

Bianca ha sempre cercato un padre più affettuoso

Atzei non sa spiegarsi con esattezza i motivi che l’hanno portata ad essere anoressica. Sa di certo che avrebbe voluto un padre più affettuoso. Nel corso della confessione ha dichiarato “Forse, avrei voluto un padre più affettuoso. Il mio lo era, ma a modo suo: con i fatti mai con le parole. Mi dava protezione più che carezze”. La relazione si è poi normalizzata, una volta che il papà di Bianca è venuto a conoscenza delle sue difficoltà.

La rinascita grazie alla famiglia

Come spesso avviene nei casi di anoressia, anche Bianca ha trovato la forza di uscirne grazie alla famiglia. La vicinanza dei suoi cari le ha permesso di mettere fine alla sua malattia. Ciò nonostante la cantante non dimentica i giorni più difficili, quelli passati in ospedale.

Famiglia e un carattere tutto sommato forte hanno aiutato Bianca Atzei a uscire da un tunnel pericolosissimo, quello dell’anoressia. La sua confessione, speriamo, farà aprire gli occhi alle tante giovani e ai tanti giovani che si trovano in una situazione simile.

[foto: dilei.it]