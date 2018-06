Bianca Guaccero sostituisce Caterina Balivo. E’ scontro

Bianca Guaccero sostituisce Caterina Balivo ed è subito scontro. Al via il nuovo palinsesto Rai per la stagione autunnale. Dopo molti rumors confermata la conduzione di Bianca Guaccero a Detto Fatto.

Bianca Guaccero a Detto Fatto

La stagione autunnale Rai è ormai quasi definita. Ormai mancano solo gli ultimi dettagli. Ciò che ha creato scalpore è stata la conduzione della trasmissione pomeridiana Detto Fatto, affidata a Bianca Guaccero.

I rumors in realtà già c’erano da molto tempo anche perché Caterina Balivo, che nelle passate stagioni aveva condotto la trasmissione, si è vista affidare la conduzione del programma Vieni Da Me in onda su Rai 1. Un bel salto drai qualità visto che la conduttrice passa alla rete ammiraglia Rai. La trasmissione è ispirata a The Ellen DeGeneres Show e prevede intrattenimento, approfondimenti, interviste, giochi. Insomma un vero contenitore pomeridiano.

Non cambia invece la natura del programma Detto Fatto. Continuerà ad essere un contenitore di tutorial. Bianca Guaccero, ha un trascorso anche da attrice e ha partecipato a Tale e Quale Show come concorrente e come conduttrice. Al suo fianco ci saranno il costumista Giovanni Ciacci, volto storico della trasmissione. Ed anche Elisa D’Ospina, modella curvy che aveva dato il benvenuto a Bianca Guaccero nella trasmissione già un po’ di tempo fa. Alla presentazione dei Palinsesti la trentasettenne pugliese è arrivata accompagnata proprio da Giovanni Ciacci e sul profilo Instagram ha pubblicato una foto in cui si dice pronta alla nuova avventura.

La staffetta

Cosa c’è di così eclatante quindi nella staffetta tra Caterina Balivo e Bianca Guaccero alla conduzione di Detto Fatto? Nulla se si fosse trattato solo di questo. Il gossip nasce perché il palinsesto Rai prevede che le due trasmissioni, Detto Fatto e Vieni Da Me siano in programmazione negli stessi orari. Cioè alle 14:00 dal lunedì al venerdì. Si tratterà di una sorta di sfida in famiglia per gli ascolti.

Ce la farà l’attrice a eguagliare o superare gli ascolti della Balivo o il pubblico fedele seguirà la presentatrice sulla rete ammiraglia Rai? Per saperlo si dovrà aspettare il 10 settembre 2018 quando prenderanno il via le due trasmissioni. Nel frattempo in molti hanno notato che prima della presentazione del palinsesti, Caterina Balivo era nella sala trucco del programma a cui avrebbe dovuto dire addio, cioè Detto Fatto.

Semplice nostalgia o desiderio di far sentire Bianca Guaccero un’ospite? Solo il tempo darà le risposte!

[Foto: www.elle.com]