Cesare Bocci vince Ballando con le stelle 2018

Ballando con le stelle 2018: il trionfo di Cesare Bocci. Grande affermazione per l’attore che ha avuto la meglio nel programma condotto da Milly Carlucci.

La vittoria di Cesare Bocci

L’abbiamo conosciuto e apprezzato in fiction come Elisa di Rivombrosa e Terapia d’urgenza, ma Cesare Bocci è, soprattutto, un uomo innamorato. E per accorgercene basta vedere con quanto amore e dedizione ha aiutato la sua compagna Daniela nella loro avventura a Ballando con le stelle. In semifinale era stata eliminata Nathalie Guetta.

Prima, però, bisogna fare una premessa: la sua fidanzata, diciotto anni fa, fu vittima di un terribile ictus dopo aver dato alla luce la loro bambina. Una vicenda molto dolorosa che, per fortuna, non è sfociata in tragedia. Anche perché Cesare è rimasto accanto alla sua donna, soprattutto quando un medico gli comunicò che Daniela non avrebbe mai più camminato.

L’attore non si è mai arreso e ha sostenuto nel periodo di riabilitazione la sua compagna. E, quando le sue condizioni sono migliorate, ha affrontato con lei una sfida impegnativa come quella di Ballando con le stelle, ossia: danzare davanti all’Italia intera per dimostrare che le difficoltà si possono superare.

Vittoria di “sacrificio”

Dal loro esordio nel programma sono trascorsi tre mesi fatti di duro lavoro, di allenamenti, di gioie e di amarezze, ma che Cesare e Daniela hanno affrontato insieme. “Tra noi si è creato qualcosa di molto bello che ancora fatico a realizzare” ha poi spiegato l’attore in un’intervista concessa al Corriere della Sera, poche ore dopo la vittoria.

Bocci ha rivelato quanto gli siano stati utili, a lui e a Daniela, i consigli di Alessandra Tripoli, la loro maestra di ballo. Il protagonista di Paolo Borsellino – Adesso tocca a me ha pure spiegato che una disciplina come la danza può essere dura, e di come gli allenamenti siano sfiancanti.

Ma nonostante i sacrifici e le difficoltà, nella puntata di sabato scorso, una commossa Milly Carlucci e tutti i giudici di gara hanno sancito la vittoria di questa coppia, che ha sbaragliato la concorrenza di Jessica Notaro e Francisco Porcella. E quando è partito il valzer finale tra i due, nessuno ha trattenuto le lacrime, come Guillermo Mariotto, che non è riuscito a nascondere l’emozione.

La storia di Bocci e Daniela

Ripensando al suo rapporto con Daniela, Cesare Bocci ha spiegato che il loro è una storia che dura da venticinque anni. E si è stupito quando ha scoperto nella sua compagna questa voglia indomita di ballare e il desiderio di farlo davanti a milioni di persone. “Adesso se siamo a qualche festa, lei mi stringe il mignolo e ci troviamo subito in pista” ha rivelato al giornalista del Corriere della Sera.

Come in una favola, l’ultima puntata di Ballando con le stelle ha commosso tutti, ma ha anche vinto la battaglia dell’auditel con Amici 2018. In questo caso la Carlucci può ritenersi soddisfatta, così come la produzione dello show e la Rai. Ma, inutile dirlo, i veri vincitori sono Daniela e Cesare, non solo perché sono riusciti a ottenere il trofeo, ma per l’insegnamento che hanno voluto dare a milioni di italiani: che con l’amore si può superare qualsiasi avversità.

[Foto: spettacoliecultura.ilmessaggero.it/]