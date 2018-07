Chi è Giorgio Manetti di Uomini e Donne?

Giorgio Manetti è diventato famoso per la sua partecipazione al programma Uomini e Donne di Maria de Filippi. Oltre ai suoi tanti flirt

Chi è Giorgio Manetti?

Giorgio Manetti è nato a Firenze, il 28 aprile del 1958. E’ cresciuto nel comune di Campi Bisenzio, località nota per i suoi splendidi paesaggi naturalistici. Da giovane ha sempre avuto il desiderio di affermarsi nel mondo dello spettacolo.

Negli anni Settanta si stabilisce per un certo periodo di tempo a Los Angeles, città simbolo del cinema americano. Ritorna in Italia e si dedica ad alcune attività imprenditoriali legate alla sua famiglia. Nel tempo libero coltiva alcune sue passioni: le macchine di lusso e le belle donne.

Negli anni Novanta s’iscrive a due agenzie di spettacolo, ma non partecipa alla realizzazione di nessun film. L’antico sogno di diventare un attore sembra non averlo mai abbandonato. Tuttavia, sarà la televisione ad aprirgli le porte della notorietà.

Successo in tv

Nel 2015 entra ufficialmente nel cast di Uomini e Donne. La sua presenza nel trono Over consente al programma di Maria De Filippi di avere una notevole impennata per quanto riguarda gli ascolti. Il pubblico inizia a prendere confidenza con lui, tanto che presto diventa noto come “George”.

Il fascino quasi aristocratico, i suoi modi gentili e l’immediato carisma gli permettono di affermarsi anche sui social. Qui Giorgio in pochissimo tempo conquista migliaia di nuovi follower. La sua pagina ufficiale Facebook, durante la prima stagione di Uomini e Donne, diventa una delle più seguite. Ma è grazie alla sua relazione con Gemma Galgani che la sua visibilità aumenta ulteriormente.

Nel corso del 2015 i due iniziano una problematica relazione: lui vive e lavora a Firenze, mentre lei si occupa di teatro nella città di Torino. Durante le esterne che realizzano per Uomini e Donne, s’intuisce che è Gemma ad avere più interesse nei suoi confronti. Giorgio intanto continua a dedicarsi ad altre attività, oltre la televisione. Nel settembre del 2015 diventa testimonial ufficiale di un negozio di abbigliamento a Firenze, oltre a promuovere alcune discoteche della Toscana.

Un fascino sempre “verde”

Giorgio Manetti di Uomini e Donne è un uomo che ha quasi raggiunto la soglia dei sessant’anni ma sembra che riesca a mantenere sempre un’aurea giovanile. La sua relazione con la Galgani termina nell’ottobre del 2015. Nel salotto televisivo della De Filippi, annuncia che per motivi personali il loro rapporto con lei si è chiuso definitivamente. In seguito il cavaliere fiorentino, nomignolo affettuoso che ormai lo contraddistingue da tempo, continua a frequentare le nuove corteggiatrici che arrivano in studio per lui.

Riuscirà a trovare l’amore della sua vita? La sua ricerca continua, anche se i fan sperano sempre che, tra lui e Gemma, ci possa essere un insperato ritorno di fiamma.

[Foto: https://dilei.it]