Crozza-Benatia: la lite. Ecco cosa è successo

Mehdi Benatia risponde a Maurizio Crozza: è lite sui social. La partita di Champions League tra Juventus e Real Madrid ha avuto ampio margine per polemiche di tipo calcistico a causa di un rigore dubbio fischiato a favore degli spagnoli. Polemiche che, e qui nessuno poteva immaginarlo, si sono spostate in televisione, dopo un intervento in merito firmato da Crozza, e l’immediata risposta social di Benatia.

Crozza-Benatia

La lite Crozza-Benatia ha avuto varie fasi. Nel suo programma Fratelli di Crozza, il comico ligure si è esibito in un breve monologo in merito alla partita di Champions e, con la sua consueta verve, ha spiegato a modo suo quanto avvenuto sul campo tra Juventus e Real Madrid. Un intervento che non è piaciuto a Benatia, tanto che il giocatore gli ha risposto in una storia su Instagram che ha fatto discutere.

Tutto ruota intorno alla parola “stupro” che il difensore marocchino ha utilizzato al termine della gara e all’indirizzo dell’arbitro Michael Oliver. Per Benatia la scelta di concedere quel rigore all’ultimo minuto al Real è stata vista come una violenza fisica.

Ironia di Crozza

Ed è su questo che Crozza ha ironizzato. “Uno stupro? Benatia, bisogna stare attenti alle parole” ha spiegato il comico, “non puoi parlare di stupro, sei tu che hai fatto un’entrata del c…o al ’93”. Naturalmente non è solo questo punto del monologo di Crozza ad aver infastidito il calciatore della Juventus, ma il finale.

Infatti, Crozza rincara la dose, ricordando a Benatia che nessuno di tutti e due può avere idea di cosa sia uno stupro e poi conclude: “Però se vuoi provare l’emozione, il prossimo fallo in area, un bel fallo, prova a ficcartelo su per il c…o e un’idea a quel punto te la sei fatta”. Parole che hanno mandato su tutte le furie il giocatore bianconero che, nei giorni seguenti, ha postato in una storia su Instagram la foto di Crozza ma aggiungendovi sopra delle parole minacciose. “Se vuoi provare sono a Vinovo che ti aspetto”: una chiara allusione sessuale seguita da alcuni insulti che non riportiamo.

Risposta di Benatia

E, nonostante si trattasse di un post temporaneo (le storie su Instagram durano solo ventiquattro ore), qualcuno si è preso la briga di salvarlo e di diffonderlo sul web. Naturalmente quello di Benatia è stato un intervento forse poco felice e sconclusionato, ma dettato dalla rabbia.

L’ex calciatore di Roma e Bayern Monaco adesso rischia una multa salata da parte della dirigenza juventina perché, si sa, a Vinovo non tollerano certi comportamenti. Per quanto riguarda Crozza, al momento, non vi è stata ancora nessuna replica, ma non è escluso che, in una delle nuove puntate del suo programma, possa rispondere a Benatia.

Sui social

Sui social, naturalmente, gli utenti si dividono nella lite Crozza-Benatia. Da una parte quelli che difendono il diritto di satira che Crozza deve avere. Dall’altra quelli che accusano il comico di aver esagerato. Ma non sono mancate le critiche anche a Benatia, che è un professionista serio e che dovrebbe evitare certe uscite davvero infelici. L’auspicio è che i due possano incontrarsi e fare pace: magari non a Vinovo però!

[Foto: ascoltitv.it]