Digimon, il cartone animato più amato dai bambini

Digimon, il cartone animato amato dai bambini di tutto il mondo. Molte le cose che in tanti non sanno e che DGMag si svelerà in questo articolo.

Digiman: il fenomeno giapponese

Il fenomeno Digimon è nato nel 1999 in Giappone, grazie alla fervida fantasia del suo creatore, Akiyoshi Hongo, che ne ha sviluppato e seguito tutte le sue evoluzioni. Nel corso degli anni i Digimon sono diventati un vero e proprio franchise che riguarda non solo otto serie animate e undici special televisivi, ma anche manga, videogame e carte collezionabili.

I Digimon sono delle creature che nascono grazie a delle uova e che vivono in un mondo in cui hanno la possibilità di crescere ed evolversi. Nel corso delle loro avventure, questi piccoli e simpatici mostri possono sviluppare caratteristiche simili a quelle umane e che riguardano l’intelligenza e l’uso della lingua, ma ce ne sono altri molto più violenti e che amano gli scontri fisici e le battaglie.

Avventure in Italia

Le avventure dei Digimon sono arrivate anche nel nostro Paese grazie a una serie animata che ha avuto un enorme successo in tutto il mondo. Digimon Adventure, che ha debuttato in Italia nel settembre del 2000, è la prima delle otto stagioni dedicata a questi personaggi, ed è stata trasmessa su Rai Due.

Sono cinquantaquattro gli episodi che compongono Digimon Adventure, serie che ha consentito anche al pubblico italiano di amare le avventure di queste particolari creature e del protagonista, il giovane Tai Kamiya. Ad essa è seguita Adventure 02, che è un vero e proprio sequel, ma, delle otto serie animate, solo tre di esse sono ambientate nello stesso universo narrativo.

Infatti, Digimon Tamers e Digimon Frontier, sono due serie che hanno una loro specificità, con ambientazioni e personaggi totalmente nuovi e slegati alle prime due stagioni. La serie Tamers, inoltre, ha una caratteristica più “dark” rispetto alle altre, quindi adatta a un pubblico più maturo.

Altre notizie sulle serie

Sempre restando nell’ambito dell’animazione, la quinta serie, Digimon Savers, non è mai arrivata in Italia ed è ancora inedita al nostro pubblico. Nel novembre del 2013 Rai Due ha trasmesso Fusion Battles, la sesta serie targata Toei Animation, e si è tornati ai toni più leggeri e quindi adatti ai ragazzini.

Più interessante è la settima serie, Adventure Tri, dove a tornare è Tai Kamiya, protagonista dei primissimi episodi. In questo caso gli autori hanno scelto di non dividere la serie a puntate, ma di dedicarle cinque lungometraggi cinematografici, cui si è aggiunto un sesto, che è uscito in Giappone nel maggio del 2018.

Infine, Digimon Universe: Appli Monsters, è l’ottava serie dedicata alle creature di Akiyoshi Hongo. Uscita nel 2016, oltre alla versione animata, esiste un omonimo videogioco realizzato per Nintendo 3DS e un manga composto di due volumi.

[Foto: otakumode.com]