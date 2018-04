Don Matteo 11: questa sera va in onda l’ultima puntata

Questa sera va in onda l’ultima puntata di Don Matteo 11 e per l’occasione il cast, da Terence Hill a Nino Frassica e tutti gli altri, torneranno in Umbria, a Spoleto, per prendere parte alla proiezione del gran finale dell’undicesima stagione. Ecco la trama delle ultima puntata che andrà in onda su Rai 1 alle ore 21:25.

Il piccolo Cosimo viene ricoverato in ospedale

Anticipazioni trama ultima puntata: “Il bambino di Natale”. Il piccolo Cosimo viene ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sono molto gravi e tutti sono preoccupati per quello che può accadergli, soprattutto il maresciallo Cecchini. Quest’ultimo, in pena per il piccolo, lo assiste e cerca di soddisfare il suo ultimo desiderio: festeggiare il Natale con suo padre. Un’impresa davvero difficile perché il padre di Cosimo non è a Spoleto ed inoltre nella splendida cittadina umbra è ferragosto e il Natale è ancora lontano.

Giovanni fa una proposta speciale ad Anna

Intanto, Giovanni, ritornato in abiti civili, chiede ad Anna di sposarlo. Cosa risponderà il capitano Olivieri? Ci sarà un colpo di scena o dirà di sì? Quella di questa sera è l’ultima puntata di Don Matteo 11 ma, gli ascolti e il seguito creato fra i telespettatori dal prete in bicicletta, lasciano ben sperare in una nuova serie.

(Foto: Televisionando)