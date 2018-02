È morta Sirio, l’astrologa della tv e dei personaggi famosi

E’ morta Sirio, l’astrologa della tv e dei vip. Era nota ai lettori di Astra e al pubblico della televisione per il suo oroscopo. Angela Gueli Alletti, in arte Sirio, è venuta a mancare lunedì alle 23:30. Aveva 85 anni ed era ricoverata all’ospedale di Niguarda. Da circa un anno lottava contro un tumore al fegato.

Un look inconfondibile. Sirio non passava inosservata per il suo look fatto di abiti eccentrici, lunghi capelli e intensi occhi verdi che ammaliavano chiunque la guardasse. Per circa trenta anni ha redatto l’oroscopo per il mensile Astra e poi era passata anche in televisione con i Festival di Sanremo, i mondiali di calcio, le elezioni politiche e altri programmi. Ha sempre ribadito di essere un “astrologa non maga” perché considerava lo studio dei pianeti e la loro influenza sulle persone una scienza.

In televisione per l’ultima volta al Grand Hotel Chiambretti.Tra i tanti programmi a cui ha partecipato è stata ospite di Maurizio Costanzo e Piero Chiambretti. La sua ultima apparizione televisiva risale proprio al 2015, nel programma Grand Hotel Chiambretti, su Canale 5. Per il suo ultimo viaggio ha scelto una lunga tunica bianca ed ha lasciato in donazione i suoi abiti di scena ad una sartoria milanese.

