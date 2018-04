E’ morto Marco Garofalo, insegnante di Amici

Marco Garofalo, ballerino e coreografo, è morto questa notte. Una grande perdita per il mondo del ballo. Garofalo si è spento a Roma a 62 anni. E’ stato un insegnante del programma Amici di Maria de Filippi.

Marco Garofalo, la carriera

Marco Garofalo voleva un futuro da calciatore. Tuttavia il futuro gli aveva preservato un altra direzione. Infatti, all’età di 21 anni aveva subito un infortunio al ginocchio. Questo l’aveva portato ad avvicinarsi al mondo della danza a 21 anni. Nel 1978 arrivava il suo esordio in Tv nel programma Ma che sera con Raffaella Carrà e Alighiero Noschese.

Nel 1989 curò le coreografie della trasmissione Lascia o raddoppia. Ha lavorato anche per altri programmi famosi come Buona domenica, Ciao Darwin, Re per una notte e L’eredità.

L’arrivo ad Amici

Nel 2009 Marco Garofalo ha raggiunto il punto più alto della sua notorietà. Nel 2009 Maria De Filippi lo scelse come professore di danza per Amici. Ha fatto anche il coreografo nella stessa trasmissione. Per ben due anni è stato ammirato per la sua professionalità. A febbraio il suo ritorno per uno stage speciale con i ballerini.

La sua è stata una carriera ricca di successi. Oltre 700 i balletti realizzati in tv per alcuni programmi famosi, come .

Tra le tante collaborazioni da segnalare anche quelle con ballerini e showgirl come:

Lorella Cuccarini

Lorenza Mario

Mia Molinari

Fabrizio Mainini

Matilde Brandi

Heather Parisi

Laura Freddi

Natalia Estrada

Silvio Oddi

[Foto: today.it]