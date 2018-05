Elena Santarelli torna in tv e parla del tumore del figlio, ecco cosa ha detto

Elena Santarelli è tornata in televisione per raccontare quanto è importante essere uniti ed avere coraggio nell’affrontare la malattia che ha colpito suo figlio Giacomo. Ecco cosa ha detto a Verissimo.

Essere forti, essere uniti nel momento delle grandi sfide

Elena Santarelli è una mamma coraggiosa, non ha perso il sorriso e la voglia di lottare, perché sa quanto sia efficace essere forti ed uniti nel combattere il tumore che ha colpito suo figlio Giacomo a soli nove anni. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha ripercorso quanto accaduto sino ad oggi: “All’inizio eravamo increduli, è la prova più difficile della mia vita. Non mi sono mai chiesta perché questa cosa sia successa proprio a me, l’ho accettata e ho fatto entrare il dolore dentro una parte di me”.

La showgirl non si è abbattuta ed ha cercato di essere vicina a suo figlio nel migliore dei modi, con la giusta determinazione: “Sto soffrendo ma mi rimbocco le maniche, faccio quello che devo fare e vado avanti. Siamo una famiglia normale con un problema da risolvere”.

Santarelli: “La battaglia continua e Giacomo è forte”

Un racconto che ha emozionato la padrona di casa di Verissimo, Silvia Toffanin, che è stata vicino alla Santarelli tenendole le mani: “La nostra battaglia continua e procede con la massima positività – ha detto la showgirl – Giacomo è forte e solare come sempre, più forte di me e mio marito”. Dopo la scoperta del tumore alla fine del 2017, il piccolo ha iniziato la terapia e sta proseguendo il percorso delle cure: “siamo tutti super-positivi perché stanno andando nel verso in cui dovrebbero andare”, ha detto la Santarelli.

Il racconto della malattia al figlio

Dare una notizia del genere ad un bambino non è facile. La Santarelli ha sottolineato di non aver mai trattato il figlio come un malato e di avergli detto sempre la verità: “Siamo partiti da una versione più leggera per arrivare poi a una più dettagliata sempre con un linguaggio adeguato a un bambino di quasi nove anni”.

Elena Santarelli ha voluto poi ricordare quali siano gli ingredienti per curare il tumore: “la chemioterapia, la radioterapia, l’allegria della famiglia e la positività della mamma e del bambino”. Il suo ritorno in tv per parlare del tumore del figlio è stato un momento davvero importante per quanti combattono ogni giorno per guarire.

