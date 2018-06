Eleonora Brigliadori choc contro Nadia Toffa

Eleonora Brigliadori cancella una frase orribile contro l’inviata de Le Iene Nadia Toffa. Si è scatenata la polemica.

Eleonora Brigliadori choc

E’ bastato un post pubblicato sul profilo Facebook di Eleonora Brigliadori, poi subito rimosso, per scatenare la polemica. “Chi è causa del suo mal pianga se stesso”: è questa la frase indirizzata a Nadia Toffa, conduttrice e inviata delle Iene che da qualche mese sta lottando contro il cancro.

Non è la prima volta che Eleonora Brigliadori arriva ai ferri corti con il noto programma Mediaset. E due anni fa fu proprio la Toffa a realizzare un servizio sulle presunte cure alternative contro il cancro promosse dalla stessa Brigliadori. Ma questa volta è stato superato quel sottile confine tra un acceso dibattito e la cattiveria pura.

Il post pubblicato sulla sua pagina Facebook è stato un chiaro attacco alla Toffa, soprattutto il resto della frase incriminata. “Il destino mostra le false teorie della vita e, dove la salute scompare, la falsità avanza”.

La tesi “incriminata”

Insomma, il cancro che ha colpito Nadia sarebbe una conseguenza delle sue azioni, una sentenza con cui la natura l’ha colpita per aver in passato promosso la chemioterapia. E’ questa la delirante tesi di Eleonora Brigliadori, da anni divenuta portavoce del cosiddetto Metodo Hamer, che curerebbe il cancro con sistemi alternativi a quelli ufficiali. L’ex attrice, che ha abbandonato la sua carriera artistica, ha iniziato da tempo una dura battaglia contro la chemioterapia, e le sue tesi divenne anche argomento di una puntata del Maurizio Costanzo Show.

Fu però proprio la Toffa a intervistare un gruppo di donne che si erano sottoposte al Metodo Hamer. Questo aveva scatenato le ire della Brigliadori, dando vita a un violento scontro verbale ma anche fisico. Nel suo servizio, la Toffa dimostrò che quelle delle cure alternative sono dei sistemi che non hanno nessun riscontro scientifico e che vanno aspramente combattuti.

La Brigliadori rischia

Dopo la sua triste e infelice dichiarazione sui social, adesso è a rischio la partecipazione di Eleonora Brigliadori nella prossima edizione di Pechino Express. L’ex attrice avrebbe fatto il suo ritorno in tv dopo essere stata, in passato, protagonista di vari programmi, da Portobello a Fantastico.

Ed è proprio sui social che molti si sono chiesti se sia giusto che, dopo le sue pesanti farneticazioni, la Brigliadori trovi ancora spazio in televisione. La malattia di Nadia è un argomento troppo serio e andrebbe trattato con maggiore umanità. In tanti hanno espresso solidarietà nei confronti della giovane conduttrice, augurandole non solo una pronta guarigione. Anche di poterla rivedere di nuovo bella e sorridente come sempre.

Al momento i vertici Rai non hanno rilasciato nessuna dichiarazione. Per quanto riguarda la Brigliadori, non è giunto ancora un messaggio di scuse. Ma lo sdegno sul web cresce e i fan della Toffa si aspettano una sua replica che forse non arriverà. Per Nadia è tempo di pensare solo alla sua salute.

[Foto: www.105.net]