Eleonora Giorgi torna in tv ma confessa: ‘Sento forte il bisogno di raccoglimento’

Il quarto tempo della vita lontano dai riflettori. Il suo volto sta per tornare sul piccolo schermo ma, quanto dichiarato sul suo futuro, sta facendo già discutere. Lunedì prossimo, l’attrice Eleonora Giorgi, torna in prima serata su Rai 2 con il docu reality Le spose di Costantino. Oltre la Giorgi ci sono anche altre tre protagoniste femminili: Paola Ferrari, Elisabetta Canalis e Valeria Marini. Un ritorno per la Giorgi che, a quanto pare, potrebbe durare poco, visto quanto dichiarato al settimanale Spy oggi in edicola: “Sento molto forte il bisogno di raccoglimento per il quarto tempo della mia vita”.

E dove si vede la Giorgi? In convento. L’attrice confessa che in un futuro non troppo lontano si ritirerà dal palcoscenico: “Ho passato molte notti a cercare sul web i conventi migliori, mi piacerebbe condividere il mio futuro con persone che hanno la mia stessa aspirazione”. L’ex moglie di Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro sta quindi pensando a ritirarsi dalle luci della ribalta?

Le molestie: “so cosa si prova, anche io ho avuto le mie belle moelstie”. L’attrice ha anche detto la sua sul tema delle molestie: “Mi ha sconvolta la misoginia di quelle donne che giustificano le molestie e non credono a chi decide di denunciare. So cosa si prova: anche io ho avuto le mie belle molestie da persone che sono state all’apice e hanno avuto potere alto e puro”. La Giorgi ha rifiutato e ne ha pagato le conseguenze: “Ho detto dei no garbati, ma non è che non mi siano costati. Quantomeno non sono stata favorita. Quando una persona ti travolge su un divano, uscirne diventa complicato”.

