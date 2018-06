Fabrizio Corona ne ha per tutti: ritorno in tv al veleno

Il ritorno in televisione del fotografo dei vip Fabrizio Corona non è esente da polemiche. Attacchi a Don Mazzi e a Mughini.

Fabrizio Corona ritorna in tv

Ha fatto decisamente discutere il ritorno in televisione di Fabrizio Corona. L’ex fotografo dei vip è stato ospite su La7 di ‘Non è L’Arena’, il contenitore di Massimo Giletti, Corona, da tempo al centro di una lunga vicenda giudiziaria, ha spiegato il suo punto di vista su diverse questioni che lo hanno visto protagonista. Soprattutto raccontando le sue perplessità riguardo alcuni personaggi che avevano avuto modo di parlare di lui e anche di manifestargli vicinanza.

L’attacco di Corona che ha fatto più discutere è stato quello rivolto a Don Mazzi. Don Mazzi aveva spesso parlato del suo rapporto con Fabrizio Corona. Il Prete volto noto della televisione e molto attivo nel sociale con la sua comunità ‘Exodus’, aveva spiegato di aver lavorato molto per il suo recupero, anche durante il duro periodo del carcere. Don Mazzi aveva addirittura affermato che tra lui e Corona era scoppiato un vero e proprio amore, parlando di come i due fossero ormai legati da tanta stima reciproca. E si era detto molto stupito del fatto che Corona nell’ultimo periodo non lo avesse più contattato.

Doccia fredda in tv

Parole al miele alle quali Fabrizio Corona ha risposto con una vera e propria doccia fredda. Secondo la sua versione, Corona ha incontrato Don Mazzi al massimo un paio di volte. E sempre durante la sua permanenza in carcere. Nei cinque mesi trascorsi in comunità, invece, Corona ha affermato di non aver incontrato Don Mazzi neppure una volta. La comunità che ha ospitato Corona è effettivamente collegata ad ‘Exodus’. E quei cinque mesi hanno avuto sicuramente un effetto positivo per l’ex compagno di Belen Rodriguez. Questo sempre secondo la sua testimonianza, che ha sottolineato, non riguarda però l’attività di Don Mazzi.

Nessuna stima

Fabrizio Corona ha spiegato: ‘Altro che rapporto di stima. Ho sentito dire una volta da Don Mazzi che avrei dovuto marcire in carcere. Trovo un’affermazione del genere inaccettabile da un prete, dovrebbe appendere il crocifisso al chiodo. D’altronde non mi stupisce che non abbia voluto essere presente in studio per confrontarsi con me.’

L’ultima frecciata a Mughini, che Corona ha criticato aspramente per il suo look. Ha affermato: ‘Oltre che di giornalismo, avresti bisogno anche di lezione di stile’. Con un riferimento particolarmente pesante verso la fine, con Corona che ha detto di voler tenere Mughini come statua per il suo giardino per il suo abbigliamento ‘bizzarro’: ‘Così magari ti viene l’idea per scrivere un libro’.

[Foto: Youtube]