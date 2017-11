Filippa Lagerback e Daniele Bossari si sposano

Lei è uno dei volti più noti e familiari del pubblico domenicale di RAI 1, lui è un ex VJ di MTV, presentatore e ospite TV tornato alla ribalta grazie al Grande Fratello VIP: vi state chiedendo di chi si stia parlando? Ma naturalmente di Filippa Lagerback e di Daniele Bossari.

I due stanno insieme ormai da molto tempo e Daniele ha deciso di fare la proposta di matrimonio a Filippa, durante la finale del Grande Fratello VIP, che lo ha visto vincere. Lagerback, come tutti speravano, ha accettato la proposta e i due convoleranno a nozze a breve.

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, Filippa ha percorso a ritroso tutta la sua storia d’amore con Bossari, dicendo “Stiamo insieme da 16 anni e abbiamo attraversato l’inferno. Ora però, anche per merito del reality, Daniele ha vinto la depressione ed è rinato. Io lo aspetto più innamorata che mai. Daniele ha vissuto due vite: la prima era quella di un ragazzo genuino, spontaneo, che forse ha bruciato le tappe. In seguito, quando ha fatto il salto da presentatore, si è chiuso in se stesso. Poi alcuni lavori sono andati bene, altri male. E lui si è spento. Oggi al Grande Fratello Vip è tornato il Daniele che ho sempre conosciuto e amato. Per questo ho accettato la sua proposta di matrimonio nella casa di GfVip. Mi sembra un miracolo rivedere il mio Daniele di un tempo. Abbiamo una figlia, Stella, abbiamo iniziato a convivere da subito e io, quando ho conosciuto Daniele, ho lasciato tutto per lui. Siamo nati insieme. Sa, io nella mia vita ho avuto pochi uomini e non mi sono mai pentita di aver scelto lui come l’amore della mia vita e per la vita”.

Insomma, sembra proprio che, almeno stando a quanto racconta Filippa, il Grande Fratello VIP abbia fortificato Daniele e lo abbia fatto tornare a essere sé stesso. Speriamo solamente che l’ex VJ sia riuscito a voltare definitivamente pagina e che possa finalmente godersi a pieno non solo la fama, ma anche la storia d’amore con quella che, a breve, diventerà sua moglie.

[fonti articolo: tgcom24.mediaset.it, corriere.it, vanityfair.it]

[foto: corriere.it]