Film e programmi 12-13 maggio

Pronti per tuffarvi in un weekend di film e programmi? Un sabato sera ricco di musica con l’Eurovision Song Contest e Amici. C’è spazio anche per tanti film e programmi in questo fine settimana del 12-13 maggio.

Un sabato sera di musica: Eurovision Song Contest 2018 contro Amici

La rete ammiraglia Rai trasmette alle ore 20:35 la 63a edizione dell’Eurovision Song Contest 2018 mentre su Canale 5 alle ore 21:10 torna Amici di Maria De Filippi. Su Raidue una nuova puntata alle 21:20 di N.C.I.S Los Angeles giunto alla sua nona stagione. Per tutti gli appassionati di storia ritorna alle 21:30 su Raitre Ulisse condotto da Alberto Angela. Questa volta si va all’esplorazione dei segreti nascosti di Roma.

Film d’animazione e comicità con Saturday Night Live e Bomber

Su Italia 1 i più piccoli potranno divertirsi con il film I pinguini di Madagascar, pronti all’avventura contro il malvagio Octavius Tentacoli, un ex polpo che minaccia di trasformare tutti i pinguini della terra in mostri. Tante risate per tutti sul Canale 8 alle 21:00 con il Saturday Night Live e sul Nove alle 21:25 con l’intramontabile Bud Spencer nel film Bomber.

Thriller? Sì, grazie!

Rete 4 trasmette invece alle 21:15 il thriller Segreti mortali: una madre single si trasferisce con la figlia in una nuova casa ma non sa che sta per succedere qualcosa di sconvolgente. La tensione corre anche su Cine Sony alle ore 21:00 con il film Il momento di uccidere. Un afroamericano uccide gli uomini che avevano violentato sua figlia e una volta arrestato affronta un difficile processo.

Film e programmi domenica 13 maggio: tra talk, romanticismo e inchieste

Domenica sera torna su Raiuno alle 20:35 Fabio Fazio con tanti ospiti nazionali e internazionali. Su Raitre alle 21:25 Alberto Matano conduce Io sono innocente, esperienze di riscatto dei detenuti italiani. I romantici possono vedere su Canale 5 alle 21:25 il film Best of me – il meglio di me mentre su Italia 1 alle 21:20 Le Iene tornano con nuove dissacranti interviste e scomode inchieste.

Su Rete 4 va in onda alle 21:15 la fantascienza con Contagion 2011: una pandemia generata da un virus sconosciuto getta nel panico gli Stati Uniti. Rai 4 propone alle 21:00 Intersections, un thriller mozzafiato con Harrison Ford.

Voglia di commedia e tante risate

Per quanti avessero voglia di film più leggeri e divertenti ecco alcuni spunti interessanti: Rai Movie ore 21:10 Amiche da morire, commedia italiana con il trio di attrici Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, Sabrina Impacciatore; Paramount Channel ore 21:10 Il regno del fuoco, film fantastico, con protagonista un ragazzino che risveglia un drago distruttore; infine, risate garantite su Iris alle 21:00 con Il commissario Lo Gatto interpretato dal mitico Lino Banfi. Gli appassionati di motociclismo non perderanno certo il Gran Premio di Spagna alle ore 21:00 sul Canale 8.

Questi sono alcuni Film e programmi per il weekend del 12-13 maggio.

(Foto: Like.com.cy – Philenews)