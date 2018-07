Film e programmi 14-15 luglio

Di seguito i principali programmi e film tv in prima serata sul digitale terrestre per il weekend del 14 – 15 luglio.

Sabato 14



Su Rai 1 alle 21:25 va in onda il film commedia Miami Beach: storie di giovani italiani che si ritrovano a Miami in cerca d’amore o in fuga dai propri genitori. La regia è di Carlo Vanzina e nel cast figurano attori quali Ricky Memphis, Max Tortora, Paola Minaccioni, Camilla Tedeschi. Rai 2 presenta alle 21:07 il film thriller La strana vita dei miei vicini: uno psicanalista in pensione convince la sua nuova vicina ad andare in analisi da lui ma presto la donna si accorge di essere in pericolo. Su Rai 3 alle 21:30 arriva il film di fantascienza Reazione a catena. È un film del 1996 interpretato da Keanu Reeves, Morgan Freeman e Rachel Weisz: un gruppo di scienziati trova il modo di produrre energia pulita a basso costo dall’acqua ma non tutto va per il verso giusto. Su Rai 4 alle 21:15 c’è X-Files – Il film: gli agenti Fox e Mulder sono chiamati a investigare su misteriose sparizioni.

La rete ammiraglia Mediaset propone alle 21:15 l’evento musicale Elisa – 20 anni in ogni istante. Su Italia 1 alle 21:10 c’è il film cult che ci riporta all’era dei dinosauri: Jurassic Park. Un ricco uomo d’affari sta per inaugurare un parco speciale in un’isola dei Caraibi dove i protagonisti sono proprio i dinosauri ricreati attraverso un processo di clonazione. Sul Canale 20 alle 21:00 va in onda il film d’azione Arma letale: Due poliziotti dal vissuto molto diverso devono indagare sulla morte della figlia di un loro collega. Nel cast un giovane Mel Gibson. Su Rete 4 il film commedia Il burbero con Adriano Celentano. Il molleggiato interpreta il ruolo di un burbero avvocato alle prese con una donna in difficoltà di cui finisce per innamorarsi.

Domenica 15



Su Rai 1 torna alle 21:25, con una nuova puntata, la squadra di polizia de I bastardi Pizzofalcone, un team di agenti che opera nel napoletano. Su Rai 2 alle 21:07 va in onda il film drammatico Chiamatemi Helen. È la storia di un ragazzo che svela al padre e ai suoi amici di essersi sempre sentito una ragazza ed è intenzionato a compiere l’operazione di cambio sesso una volta raggiunta la maggiore età. Alle 21:20 su Rai 3 va in onda il Dottor Dolittle. Eddie Murphy veste i panni di un simpatico dottore che, a seguito di un incidente, sviluppa la capacità di comunicare con gli animali. Su Rai 4 alle 21:15 c’è il telefilm The Fall, giunto alla seconda stagione.

Su Canale 5 alle 21:25 va in onda la miniserie Poldark: Cornovaglia, 1783, Ross Poldark fa rientro dopo la guerra e trova il suo mondo completamente capovolto. Alle 21:00 sul Canale 20 arriva il nono episodio del telefilm The last Kingdom, basato sulla serie di romanzi ‘Le storie dei re sassoni’, scritta da Bernard Cornwell. Su Italia 1 alle 21:16 c’è il film d’azione Tower Heist: colpo ad alto livello. I clienti di un’agenzia decidono di svaligiare l’abitazione di un ricco finanziere che gli ha sottratto i risparmi dei fondi pensione. Ad aiutarli il maldestro ladro Slide. Nel cast figurano Ben Stiller, Eddie Murphy, Matthew Broderick. Su Rete 4 alle 21:25 c’è il talk Maurizio Costanzo Show.

