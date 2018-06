Film e programmi 15-17 giugno

Ecco i principali programmi e film tv in prima serata sul digitale terrestre per il weekend del 15-17 giugno.

Questa sera torna il talent su Rai 1 e il Mondiale di Russia su Canale 5

Rai 1 alle 21:25 presenta Ora o mai più, talent show musicale condotto da Amadeus, dove a concorrere sono meteore della musica italiana che tentano di scalare nuovamente il successo. Su Rai 2 c’è il film d’azione The Gunman: un’ex soldato deve fare i conti con il suo turbolento passato. Rai 3 propone invece il documentario su Sport e Fascismo mentre Rai 4 un nuovo episodio della terza stagione di Criminal minds.

Su Canale 5 alle 20:00 sport a tutta velocità con il Mondiale di Russia 2018 che vede scendere in campo il Portogallo contro la Spagna. Su Italia 1 alle 21:30 c’è un nuovo episodio del telefilm Lethal weapon e su Rete 4 alle 21:25 tornano le inchieste di Quarto grado, programma condotto dal giornalista Gianluigi Nuzzi. Si ride dalle 21:00 in poi sul Canale 20 con il film Sharm El Sheikh, un’estate indimenticabile. I comici Enrico Brignano e Giorgio Panariello promettono di far divertire tutti, grandi e piccini.

Sabato sera tra film, telefilm e Mondiale di Russia

Su Rai 1 alle 21:20 ritorna Gigi Proietti con i suoi Cavalli di Battaglia. Con lui sul palco le figlie, alcuni attori del suo laboratorio teatrale e una grande orchestra. Rai 2 propone il film thriller Non toccate la mia casa: una coppia si trasferisce in una nuova abitazione e deve fare i conti con eventi fuori dal normale. Su Rai 3 alle 21:15 torna Ulisse: i telespettatori potranno fare un viaggio attraverso le tappe della crescita umana guidati da Alberto Angela. Rai 4 propone alle 21:15 il film drammatico Caos: due detective sono chiamati a fermare una banda di rapinatori il cui capo è molto astuto.

La serata del palinsesto Mediaset inizia su Italia 1 alle 20:40 con i Mondiali di Russia: a scendere in campo la Croazia contro la Nigeria. Alle 21:00 sul Canale 20 arriva il film Beverly Hills Cop II: Eddie Murphy veste i panni di un piedipiatti che deve indagare su una misteriosa donna al servizio di una banda di trafficanti d’armi. Su Canale 5 alle 21:28 c’è una nuova puntata della miniserie Le verità nascoste mentre su Rete 4 alle 21:27 risate garantite con il film Serafino. Adriano Celentano è un pastore scanzonato che ama molto le donne e ne combina di tutti i colori.

Domenica sera arriva il telefilm The Last Kingdom

Su Rai 1 alle 21:25 c’è la squadra di polizia de I bastardi Pizzofalcone, un team di agenti che opera nel napoletano. Su Rai 2 alle 21:07 c’è il film thriller Scomparsa nel nulla: una donna che si occupa di cyber security subisce il rapimento della figlia e di un suo amico. Riuscirà a trovarli? Su Rai 3 alle 20:30 prosegue il viaggio in giro per il mondo del Kilimangiaro con Camila Raznovich. Su Rai 4 alle 21:15 c’è il telefilm The Fall, giunto alla seconda stagione.

Si parte alle 20:00 su Canale 5 con una nuova partita del Mondiale di Russia: Brasile contro Svizzera. Alle 21:00 sul Canale 20 arriva il primo episodio del telefilm The last Kingdom, basato sulla serie di romanzi Le storie dei re sassoni scritta da Bernard Cornwell. Uhtred (Alexander Dreymon), figlio di un nobile sassone, viene rapito e allevato dai Vichinghi e in seguito sarà costretto a scegliere tra il suo paese natale e la terra che lo ha accolto.

Su Italia 1 alle 21:20 c’è la commedia Ti presento i miei: Ben Stiller veste i panni di un infermiere che deve conoscere i genitori della futura sposa. Su Rete 4 va in onda il docufiction Madre mia: Al Bano ci porta indietro nel tempo per conoscere le origini della sua storia e famiglia.

(Foto: Alfredo Pedullà)