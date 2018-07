Film e programmi 16 – 19 luglio

Pronti per tuffarvi in una nuova settimana piena di film e programmi?

Lunedì 16

Questa sera su Rai 1 alle 21:25 c’è una nuova puntata della fiction Tutto può succedere 3 mentre su Rai 2 alle 21:25 torna il telefilm Squadra Speciale Cobra 11: le avventure di due ispettori della polizia autostradale tedesca. Su Rai 3 alle 21:15 c’è il film thriller Desconocido. Un funzionario di banca porta i suoi figli a scuola quando squilla il cellulare e una voce sconosciuta lo informa che sotto il sedile c’è una bomba pronta a esplodere non appena uno dei passeggeri proverà a fuggire. Rai 4 propone alle 21:15 il film The final girls: il giovane Max si ritrova catapultato all’interno del film horror in cui ha recitato sua madre, ora deceduta, e deve lottare al suo fianco contro un serial killer.

Su Canale 5 alle 21:25 arriva la seconda puntata del reality Temptation Island mentre su Italia 1 alle 21:15 c’è il film The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Un giovane appassionato di corse si mette nei guai e la madre decide di mandarlo in Giappone dal padre. Le cose non si metteranno meglio una volta arrivato nel paese del Sol Levante. Il Canale 20 propone alle 21:00 il film thriller Blackhat: è la storia di un hacker che, assieme ad alcuni soci americani e cinesi, cerca di sventare una pericolosa rete di criminalità informatica operante a livello mondiale. Rete 4 propone alle 21:30 il film western Caccia spietata con gli attori Liam Neeson e Pierce Brosnan.

Martedì 17

Su Rai 1 alle 21:25 arriva il primo episodio della serie The Good Doctor: la serie racconta le vicende di Shaun Murphy, giovane chirurgo pediatra autistico che si trasferisce dalla campagna al prestigioso ospedale St. Bonaventure di San Jose, in California. Rai 2 propone alle 21:25 Cesare Cremonini: una notte a San Siro. Una serata per celebrare uno degli artisti più in voga del panorama musicale italiano. Su Rai 3 alle 21:15 va in onda il film cult Rocky con Sylvester Stallone. Su Rai 4 alle 21:15 c’è il film Segnali dal futuro: il premio Oscar Nicolas Cage è il protagonista di un action-thriller in cui in circostanze del tutto fortuite, un professore di astrofisica scopre l’esistenza di terrificanti predizioni sul futuro e tenta con tutte le sue forze di evitare che esse si avverino.

Su Canale 5 alle 21:31 va in onda il film commedia Ti amo in tutte le lingue del mondo. Leonardo Pieraccioni interpreta Gilberto, un professore di educazione fisica assediato da una studentessa, Paolina (Giulia Elettra Gorietti), che lo tartassa con messaggini e bigliettini in cui gli scrive ti amo in tutte le lingue del mondo, ma innamorato di Margherita (la spagnola Marjo Berasetagui) conosciuta per caso in una villa per scambisti. Su Italia 1 va in onda alle 21:25 il film Transformers: da molti secoli due razze di robot alieni, gli Autobots e i Decepticons, si fronteggiano in una guerra terribile, il cui trofeo finale è il futuro dell’universo. Sul Canale 20 alle 21:00 va in scena Steven Seagal con il film d’azione Today you Die. Rete 4 propone alle 21:27 il film thriller Delitto sulla Loira – il mistero del corpo senza testa: un ispettore indaga sul ritrovamento di una testa mozzata trovata all’interno di una bara dove giace il corpo di una ragazza morta quindici anni prima.

Mercoledì 18

Rai 1 propone alle 21:25 SuperQuark, un viaggio nella scienza con Piero Angela. Rai 2 presenta alle 21:05 un nuovo episodio del telefilm MacGyver mentre su Rai 3 alle 21:15 spazio alla ricerca di persone scomparse con la storica trasmissione Chi l’ha visto. Rai 4 propone alle 21:15 il telefilm Elementary: serie televisiva statunitense di genere giallo poliziesco che rivisita in chiave moderna il personaggio di Sherlock Holmes.

Su Canale 5 alle 21:34 c’è una nuova puntata della fiction Sacrificio d’amore mentre su Italia 1 alle 21:26 va in onda un nuovo episodio di Chicago Fire. Spazio ai film sul Canale 20 e Rete 4: sul primo canale alle 21:00 c’è il film di fantascienza The Chronicles of Riddick mentre sul secondo canale il film d’azione Black Mass – L’ultimo gangster. Riddick, dopo aver fatto perdere le sue tracce per sfuggire ai mercenari che lo cercano, raggiunge il pianeta Helion, dove si ritrova al centro di uno scontro tra due bande rivali in lotta per il potere.

Giovedì 19

Su Rai 1 alle 21:25 tornano le repliche della serie Don Matteo 10, il prete investigatore più amato d’Italia interpretato da Terence Hill. Su Rai 2 va in onda alle 21:25 un nuovo episodio del telefilm Rosewood mentre su Rai 3 alle 21:15 c’è il film drammatico-biografico Era d’estate. Siamo nell’estate del 1985 e i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino vengono trasferiti per ragioni di sicurezza sull’Asinara con le loro famiglie. Nel cast figurano gli attori Massimo Popolizio, Beppe Fiorello e Valeria Solarino. Su Rai 4 alle 21:15 c’è un nuovo episodio della serie The Americans.

Su Canale 5 alle 21:25 spazio alla musica con il Wind Summer Festival. Su Italia 1 alle 21:15 c’è il film d’azione 22 minutes. Il film è basato su un fatto realmente accaduto e narra la storia dell’assalto, nel maggio del 2010, da parte di un gruppo di pirati somali ad una petroliera russa. Sul Canale 20 alle 21:00 va in onda il film I fantastici 4 e Silver Surfer: la nuova avventura dei quattro supereroi inizia durante i preparativi per il matrimonio tra Reed Richards (Mr Fantastic, interpretato da Ioan Gruffudd) e Sue Storm (La Donna Invisibile, Jessica Alba), quando iniziano ad accadere anomalie che provocano distruzione. Su Rete 4 alle 21:27 c’è uno dei tanti film della coppia storica Bud Spencer – Terence Hill: Dio perdona – io no.

(Foto: DesktopImages.org)