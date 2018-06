Film e programmi 18-21 giugno

Pronti per tuffarvi in una nuova settimana piena di film e programmi?

Lunedì sera due film ad alta tensione e prosegue la sfida con il mondiale

Questa sera su Rai 1 alle 21:25 c’è una nuova puntata della fiction Tutto può succedere mentre su Rai 2 alle 21:05 torna il telefilm N.C.I.S: un team di agenti speciali con il compito di indagare sui crimini associati alla Marina militare americana. Rai 3 alle 21:15 propone il film Via dall’incubo: una cameriera sposa un ricco imprenditore ma, presto, scopre che il marito ha una doppia personalità. Su Rai 4 alle 21:15 c’è il film di fantascienza Outlander – l’ultimo viaggio.

Su Canale 5 alle 20:00 si prosegue con i Mondiali di Russia: scendono in campo questa sera Tunisia e Inghilterra. Su Italia 1 alle 21:20 c’è la commedia Mi presenti i tuoi, sequel di Ti presento i miei: le famiglie di entrambi gli sposi si conoscono per la prima volta. Risate garantite. Su Rete 4 alle 21:25 Naomi Wats veste i panni di Lady Diana, la principessa che morì tragicamente in un incidente stradale a Parigi. Sul Canale 20 alle 21: 00 c’è il film drammatico Unknown – senza identità: Liam Neeson è un dottore che si risveglia dal coma e scopre che qualcuno gli ha rubato l’identità.

Martedì sera in diretta da Assisi per l’evento di beneficienza nel nome di Francesco

La rete ammiraglia Rai trasmette alle 20:30 Con il cuore nel nome di Francesco, serata di beneficienza condotta da Carlo Conti in diretta da Assisi. Su Rai 2 alle 21:05 c’è un nuovo episodio del telefilm N.C.I.S mentre Rai 3 alle 21:15 propone gli approfondimenti sull’attualità e la cronaca di Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer. Su Rai 4 alle 21:15 c’è il film Left behind: la profezia: Nicolas Cage ci porta in una storia apocalittica piena di azione.

La serata Mediaset inizia alle 20:00 con i Mondiali di Russia: questa sera a sfidarsi è la padrona di casa contro l’Egitto. Sul Canale 20 alle 21:00 c’è Batman begins: Bruce Wayne cerca di capire come affrontare le ingiustizie e una volta ritornato a Gotham City userà ogni mezzo per combattere la criminalità. Rete 4 alle 21:25 propone il film giallo Il delitto della madonna nera: il cadavere di un uomo viene ritrovato lungo il cammino fatto dai pellegrini di Rocamadour. Al comandante in pensione Sophie Lacaze il compito di indagare sull’uccisione e la sparizione della figlia dell’uomo.

Mercoledì sera c’è il film drammatico Everest

Rai 1 propone alle 21:25 l’approfondimento Petrolio – eredi unici. Su Rai 2 alle 21:05 un nuovo episodio di N.C.I.S a cui segue, alle 21:50, il docureality Il supplente: personaggi della cultura e della musica salgono in cattedra per condurre lezioni a sorpresa in una classe di liceo. Su Rai 3 alle 21:15 spazio alla ricerca di persone scomparse con la storica trasmissione Chi l’ha visto. Rai 4 propone il telefilm Elementary: serie televisiva statunitense di genere giallo poliziesco che rivisita in chiave moderna il personaggio di Sherlock Holmes.

Su Canale 5 alle 21:29 va in onda l’ottava puntata della fiction Sacrificio d’amore mentre su Rete 4 c’è Everest: il film racconta la storia vera della tragica spedizione del 1996, in cui morirono dodici arrampicatori che tentavano la scalata della vetta più alta della terra, situata nella catena dell’Himalaya. Alle 21:00 sul Canale 20 c’è film fantasy Il mondo perduto: Jurassic Park. Un gruppo di scienziati si reca a Isla Sorna, al largo del Costarica, per verificare la situazione del parco per dinosauri costruito da un miliardario. Cosa è successo dopo la fuga degli animali preistorici?

Giovedì sera Carol, storia di un amore non convenzionale

Su Rai 1 alle 21:25 tornano le repliche della serie Don Matteo 10, il prete investigatore più amato d’Italia interpretato da Terence Hill. Rai 2 presenta alle 21:05 un altro episodio di N.C.I.S. mentre su Rai 3 va in onda il film drammatico Carol: nella New York del 1952 le vite e i cuori di due donne si uniscono sfidando le rigide convenzioni dell’epoca. Rai 4 propone alle 21:15 la serie televisiva The Americans, scritta dall’ex dipendente della CIA Joe Weisberg, che racconta la storia di due spie russe che per più di vent’anni si finsero una normale famiglia americana.

I Mondiali di Russia proseguono alle 21:00 su Canale 5: a incontrarsi sul campo sono l’Argentina e la Croazia. La serata sulle altre principali reti Mediaset va a tutto film: sul Canale 20 c’è il film fantascienza Doomsday, su Rete 4 alle 21:25 c’è il film Thriller Il ragazzo della porta accanto con Jennifer Lopez e Ryan Guzman mentre su Italia 1, alle 21:20, c’è il film 17 – Again – Ritorno al liceo, film commedia che vede un quarantenne in crisi ritornare diciassettenne.

(Foto: World Archive)