Film e Programmi 19-20 maggio

Pronti per tuffarvi in un weekend di film e programmi? Su Rai uno va in onda la finale di Ballando mentre su Canale 5 nuove sfide nel serale di Amici. C’è spazio anche per tanti film e programmi in questo fine settimana del 12-13 maggio.

Sabato sera da sfida: Raiuno finalissima Ballando con le stelle contro Amici di Canale 5

La sfida del sabato sera prosegue ancora a colpi di canto e ballo sulle reti ammiraglie Rai e Mediaset: su Raiuno va in onda la finale di Ballando con le stelle, che vede come ospite Gina Lollobrigida, mentre su Canale 5 il serale della scuola Amici di Maria De Filippi. L’Ultima edizione di Ballando è stata una di quelle con maggior successo e ha visto scendere in pista per la prima volta, all’interno del programma, una coppia composta da uomini: l’esperto di look Giovanni Ciacci e il maestro Raimondo Todaro. Chi vincerà la gara degli ascolti?

I film del sabato sera: Il Viaggio di Arlo e The Truman Show

Su Raidue una nuova puntata alle 21:20 di N.C.I.S Los Angeles mentre per tutti gli appassionati di storia ritorna alle 21:30 su Raitre Ulisse. Alberto Angela va alla scoperta questa volta dei nostri ‘avi’: Neanderthal e Sapiens. Italia 1 propone invece un film per tutti, soprattutto i più piccoli: Il viaggio di Arlo, il figlio più piccolo di una famiglia di dinosauri molto speciale. Dai dinosauri ad un classico proposto alle 21:10 da Rai Movie: Il colonnello Von Ryan. Nel cast figurano attori del calibro di Frank Sinatra, Trevor Howard e gli italiani Raffaella Carrà e Sergio Fantoni.

Su Paramount Channel va in scena alle 21:10 The Truman Show, la vita di un uomo che, senza saperlo, è protagonista di una soap opera documentaristica televisiva dove tutto è finto, persino gli amici e i parenti, sono attori pagati.

Per chi vuole passare un sabato sera televisivo ricco di azione ecco due film da segnalare: Blu Profondo, ore 21:10 su Iris, e Maximum Risk, ore 21:00 su Cine Sony. Il primo film parla di squali modificati geneticamente dagli umani con risultati a dir poco pericolosi mentre il secondo film tratta la storia di un uomo che vuole vendicarsi della morte del fratello avvenuta per mano della mafia. Su Mediaset Extra serata dedicata al Grande Fratello, quello italiano e consapevole, popolare e impopolare condotto da Barbara D’Urso. Alle ore 20 su canale 8 c’è il più importante torneo tennistico italiano: ATP Roma.

Domenica tra talk, telefilm e film

Domenica sera torna su Rai 1 alle 20:35 Fabio Fazio con tanti ospiti nazionali e internazionali mentre su Rai 2 va in onda l’episodio numero 14 del telefilm N.C.I.S. – Stagione 15. Rai 3 propone alle 21:25 Un giorno in pretura, storie processuali di vittime e imputati. Su Rai 4 alle 21:00 arriva la prima stagione di The Fall che vede un detective della polizia di Londra indagare su un caso di omicidio irrisolto a Belfast.

L’amore va in onda su Canale 5 alle 21:25 con il film Come l’acqua per gli elefanti: un giovane addestratore di elefanti si innamora della moglie del perfido direttore del circo. Nella prima serata di Italia 1 ore 21:20 va in onda un programma intramontabile: Le Iene Show. Barbara De Rossi conduce su Rete 4 alle 21:15 Il terzo indizio, programma che si occupa di fatti di cronaca che hanno scosso l’opinione pubblica. Sul nuovo Canale 20 c’è invece la prima stagione di The Sinner, serie crime e psicologica statunitense. I fan di Harry e Meghan potranno trovare la real coppia alle 21:10 sul canale La 5.

Voglia di ridere?

Se avete voglia di commedia su Rai Movie ore 21:10 c’è Viva l’Italia: il film racconta la storia di un politico, Michele Spagnolo, che in seguito a un grave malore perde i freni inibitori e dice tutto ciò che gli passa per la testa. Chiudiamo in bellezza questa rassegna dei film e programmi in onda il 19-20 maggio con il the best of su Iris alle 21:00: Occhio malocchio prezzemolo e finocchio. Due episodi tutti da ridere con il mitico Lino Banfi nei panni di un commerciante perseguitato dalla sfortuna. Buone risate!

(Foto: BitchyF)