Film e programmi 2-5 luglio

Pronti per tuffarvi in una nuova settimana piena di film e programmi?

Lunedì

Questa sera su Rai 1 alle 21:25 c’è una nuova puntata della fiction Tutto può succedere 3 mentre su Rai 2 alle 21:05 torna il telefilm N.C.I.S: un team di agenti speciali con il compito di indagare sui crimini associati alla Marina militare americana. Rai 3 alle 21:15 propone il film thriller 24 ore con Charlize Theron, Courtney Love e Kevin Bacon. Una bambina di sei anni viene rapita e i genitori hanno 24 ore di tempo per ritrovarla. Su Rai 4 alle 21:15 c’è il film horror Lo sguardo di Satana: un’adolescente si vendica dei soprusi subìti sfoderando i suoi poteri paranormali.

Su Canale 5 alle 20:01 si prosegue con i Mondiali di Russia: a sfidarsi il Belgio e il Giappone. Su Italia 1 alle 21:15 c’è il film The Twilight Saga: New Moon. Uno sfortunato evento occorso durante la festa per il diciottesimo compleanno di Bella portera’ Edward e i suoi familiari ad andare via da Forksiene mentre prosegue la battaglia tra vampiri e lupi mannari. Su Rete 4 alle 21:25 c’è la soap opera spagnola Il segreto che narra le vicende degli abitanti della piccola cittadina di Puente Viejo. Sul Canale 20 alle ore 21:00 va in onda il film drammatico Solo per vendetta con Nicolas Cage. Un pacifico insegnante vede sconvolta la sua vita quando la moglie cade vittima di un’aggressione e cerca di farsi giustizia con l’aiuto di vigilantes che operano in parallelo alle forze dell’ordine.

Martedì

Su Rai 1 alle 21:25 va in onda la fiction Velvet Collection. Siamo nella Madrid degli anni cinquanta e nei magazzini Velvet nasce la storia d’amore tra Ana e Alberto, due persone appartenenti a due mondi uno agli antipodi dell’altro. Su Rai 2 alle 21:05 c’è un nuovo episodio del telefilm N.C.I.S mentre su Rai 3 alle 21:15 c’è il film romantico Gemma Bovery. Un panettiere appassionato di letteratura, di Gustave Flaubert e del romanzo Madame Bovary, rivede nella sua nuova vicina di casa proprio la protagonista del romanzo a lui tanto caro. Alta tensione su Rai 4 alle 21:15 con il film Trespass con Nicolas Cage e Nicole Kidman: una rapina in casa di persone benestanti si trasforma in qualcosa di più pericoloso quando i ladri scoprono che nella cassaforte non c’è nulla di valore.

Su Canale 5 prosegue alle ore 20:00 l’avventura dei Mondiali di Russia: scendono in campo questa sera Colombia e Inghilterra. Su Italia 1 alle 21:15 c’è un nuovo capitolo della saga The Twilight: Eclipse. Una minaccia esterna impone ai vampiri e ai licantropi di stringere un’alleanza mentre Bella dovrà decidere a chi affidare il suo cuore. Sul Canale 20 va in onda alle 21:00 il film d’azione Il cavaliere oscuro: Batman riesce a ripulire Gotham City dall’organizzazione criminale che gettava il panico in città ma presto sulla scena cittadina si affaccia un nuovo nemico: il Joker. Su Rete 4 alle 21:25 c’è una nuova puntata della soap opera spagnola Il segreto.

Mercoledì

La rete ammiraglia Rai propone alle 21:25 SuperQuark, un viaggio nella scienza con Piero Angela. Rai 2 presenta alle 21:20 un nuovo episodio della seconda stagione del telefilm MacGyver mentre su Rai 3 alle 21:15 spazio alla ricerca di persone scomparse con la storica trasmissione Chi l’ha visto. Rai 4 propone alle 21:15 il telefilm Elementary: serie televisiva statunitense di genere giallo poliziesco che rivisita in chiave moderna il personaggio di Sherlock Holmes.

Su Canale 5 alle 21:29 va in onda la decima puntata della fiction Sacrificio d’amore mentre su Italia 1 alle 21:15 c’è il film fantastico The Twilight Saga: breaking down (prima parte). Bella e Edward si sono sposati ed hanno una figlia ma un nuovo scontro si profila all’orizzonte. Su Rete 4 alle 21:27 c’è il film Il bisbetico domato: Adriano Celentano è Elia, un uomo di campagna poco incline alle relazioni sentimentali, almeno fin quando non arriva la bella Lisa (Ornella Muti). Alle 21:00 sul Canale 20 rivive l’era dei dinosauri con il film Jurassic Park III. Il paleontologo Alan Grant raccoglie i fondi per finanziare le ricerche sul grado di intelligenza dei velociraptor e viene convinto ad intraprendere un tour aereo al vecchio parco d’intrattenimento Jurassic Park.

Giovedì

Su Rai 1 alle 21:25 tornano le repliche della serie Don Matteo 10, il prete investigatore più amato d’Italia interpretato da Terence Hill. Su Rai 2 alle 21:20 c’è il film d’azione Maze Runner – La fuga: i Radurai devono attraversare una landa inaridita dal sole popolata da esseri umani divenuti zombi assetati di sangue. Su Rai 3 alle 21:15 c’è il film drammatico Under the radar. Un giornalista e un poliziotto cercano di salvare una studentessa di islamistica associata erroneamente ad un attentato. Su Rai 4 alle 21:15 c’è un nuovo episodio della serie The Americans.

Su Canale 5 alle 21:25 spazio alla musica con il Wind Summer Festival. Su Italia 1 alle 21:15 c’è il film catastrofico In to the storm: potenti tornado gettano nel panico gli abitanti di una cittadina americana. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono su Rete 4 alle 21:27 Quarto Grado presenta – cinema verità. Sul Canale 20 alle 21:00 c’è il film d’azione Hitman: un sicario è incaricato di uccidere il presidente russo ma viene incastrato e cerca di vendicarsi.

(Foto: HDmagazine.it)