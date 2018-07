Film e programmi 20-22 luglio

Di seguito i principali programmi e film tv in prima serata sul digitale terrestre per il weekend del 20 – 22 luglio.

Venerdì sera

Su Rai 1 va in onda alle 21:25 la terza puntata di Velvet Collection, la serie spagnola spin-off di Velvet. Su Rai 2 arrivano alle 21:05 due puntate della serie poliziesca Due casi per Helen Dorn. Rai 3 presenta alle 21:15 una nuova puntata del documentario La grande storia: focus sui bombardamenti aerei della seconda guerra mondiale. Rai 4 alle 21:15 presenta il film Captain America: The Winter Soldier. La pellicola si basa sull’omonimo fumetto della Marvel e vede Steve Rogers, alias Captain America, vivere tranquillamente la sua vita a Washington. Quando un collega dello S.H.I.E.L.D. viene attaccato, Steve si trova a fronteggiare una nuova sfida assieme all’aiuto della Vedova Nera, contro il nemico Winter Soldier.

Su Canale 5 alle 21:35 va in onda la sesta puntata della miniserie Le verità nascoste – L’amore. Su Rete 4 alle 21:25 Barbara De Rossi conduce una nuova puntata de Il terzo indizio. Il programma si occupa di rilevanti fatti di cronaca che hanno diviso l’opinione pubblica. Su Italia 1 alle 21:35 una nuova puntata della serie tv Chicago Med: la figlia del dottor Charles deve occuparsi di alcuni pazienti che soffrono della stessa rara infezione. Sul Canale 20 va in onda alle 21:25 il film comico Anche se è amore non si vede. Ficarra e Picone vestono i panni di due amici che nella città di Torino conducono una piccola società di servizi turistici. Un film che promette di far divertire il pubblico.

Sabato sera

Alle 21:25 va in onda su Rai 1 il film Un paese quasi perfetto. In un piccolo paesino l’apertura di una fabbrica sembra scongiurare il rischio di spopolamento ma bisogna trovare un medico pronto a trasferirsi in paese. Nel cast Silvio Orlando, Miriam Leone e Fabio Volo. Su Rai 2 alle 21:05 c’è il film Ricatto ad alta quota: un agente dell’FBI viene inviato a Washington per testimoniare contro un senatore accusato di omicidio. Il senatore prova ad evitare la grave accusa incaricando due specialisti di sequestrare la famiglia dell’agente per poi ricattarla. Su Rai 3 alle 21:30 va in onda il film Vulcano – Los Angeles 1997. Il capo della protezione civile e una sismologa cercano si salvare gli abitanti di Los Angeles dalla forza distruttiva di un vulcano. Su Rai 4 alle 21:15 c’è il film Sabotage. Una squadra speciale della DEA prepara un raid contro dei trafficanti di droga con l’intento di impossessarsi della refurtiva. Una volta presa la partita di droga, i membri iniziano ad essere uccisi uno ad uno.



Canale 5 presenta alle 21:25 Una notte magica: tributo ai tre tenori. Il trio torna in Italia per una serata speciale con la partecipazione straordinaria di Placido Domingo. Su Italia 1 alle 21:20 va in onda il film Il mondo perduto: Jurassic Park. I dinosauri vivono liberi su Isla Nubla anche se presto torna a fargli visita il professor Malcolm. Alle 21:27 su Rete 4 va in onda la commedia Mani di velluto con Adriano Celentano: un ingegnere,inventore dell’invincibile vetro antiproiettile Blindo-glass, finisce con l’innamorarsi della borseggiatrice Tilli. Sul Canale 20 alle 21:00 c’è il film Arma letale 2: la coppia di poliziotti deve proteggere il testimone di un processo per traffico di droga che fa capo ad un potente boss.

Domenica sera

Su Rai 1 torna alle 21:25, con una nuova puntata, la squadra di polizia de I bastardi Pizzofalcone, un team di agenti che opera nel napoletano. Su Rai 2 va in onda alle 21:05 in prima visione il tv movie Il gioco del tradimento mentre su Rai 3 alle 21:20 c’è il film Dick e Jane – operazione furto. Su Rai 4 alle 21:15 va in onda il film Metro. Nella metropolitana di Mosca si verifica un drammatico allagamento e inizia una corsa contro il tempo per salvare quanti rimangono intrappolati.

Su Canale 5 alle 21:28 va in onda la miniserie Poldark: Cornovaglia, 1783, Ross Poldark fa rientro dopo la guerra e trova il suo mondo completamente capovolto. Su Rete 4 alle 21:15 c’è il talk Maurizio Costanzo Show. Alle 21:00 sul Canale 20 arriva il nono episodio del telefilm The last Kingdom, basato sulla serie di romanzi ‘Le storie dei re sassoni’, scritta da Bernard Cornwell. Alle 21:20 su Italia 1 c’è il film commedia Come ti rovino le vacanze.

