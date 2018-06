Film e programmi 22-24 giugno

Ecco i principali programmi e film tv in prima serata sul digitale terrestre per il weekend del 22-24 giugno.

Venerdì sera non solo Mondiale di Russia

Rai 1 alle 21:25 presenta Ora o mai più, talent show musicale condotto da Amadeus, dove a concorrere sono meteore della musica italiana che tentano di scalare nuovamente il successo. Su Rai 2 alle 21:50 c’è il film fantastico Thor – The Dark World: nel secondo capitolo della saga il vendicatore Thor (Chris Hemworth), si riunirà a Jane Foster (Natalie Portman), per salvare il mondo dal malvagio Malekith. Rai 3 propone alle 21:10 il terzo documentario su Sport e Fascismo mentre Rai 4 alle 21:20 un nuovo episodio della terza stagione di Criminal Minds.

Su Canale 5 alle 21:28 c’è una nuova puntata della miniserie Le verità nascoste – L’amore. Su Italia 1 alle 20:00 sport a tutta velocità con il Mondiale di Russia 2018 che vede scendere in campo la Serbia contro la Svizzera. Su Rete 4 alle 21:25 tornano le inchieste di Quarto grado, programma condotto dal giornalista Gianluigi Nuzzi, mentre sul Canale 20, alle 21:00, c’è il film commedia Immaturi. Un gruppo di quarantenni torna a rivivere la maturità, facendo il viaggio post esame che non erano riusciti a compiere al termine del liceo. Nel cast figurano attori quali Raoul Bova, Barbora Bobulova, Luisa Ranieri, Ambra Angiolini, tanto per citarne alcuni.

Sabato sera una nuova puntata di Cavalli di Battaglia con Gigi Proietti

Su Rai 1 alle 21:20 ritorna Gigi Proietti con i suoi Cavalli di Battaglia. Con lui sul palco le figlie, alcuni attori del suo laboratorio teatrale e una grande orchestra. Rai 2 alle 21:05 propone il film d’azione Fratelli di sangue, con Karim Capuano e Francesco Rizzi. Un ex carcerato con voglia di vendetta e una giovane poliziotta cercano di contrastare il boss locale che controlla la città. Su Rai 3 alle 21:00 torna Ulisse: Alberto Angela conduce i telespettatori in un viaggio affascinante tra la terra, il corpo umano e la storia degli uomini. Su Rai 4 alle 21:15 c’è il film d’azione I corrotti: due poliziotti corrotti, Nicolas Cage e Elijah Wood, scoprono una cassaforte mentre lavorano nel deposito prove della polizia. Nel portare via il bottino la loro vita viene messa in pericolo.

La serata del palinsesto Mediaset inizia su Italia 1 alle 20:00 con i Mondiali di Russia: a scendere in campo questa sera la Germania contro la Svezia. Alle 21:00 sul Canale 20 arriva il film Beverly Hills Cop II: Eddie Murphy veste i panni di un piedipiatti che deve indagare su una misteriosa donna al servizio di una banda di trafficanti d’armi. Su Canale 5 alle 21:16 c’è il film Ti va di ballare mentre su Rete 4 alle 21:25 c’è il film commedia Innamorato pazzo. Adriano Celentano è Barnaba Cecchini, conducente di autobus, che un giorno incontra la principessa Cristina (Ornella Muti). Un incontro che promette di far divertire i telespettatori.

Domenica sera c’è il film biografico sul matematico Srinivasa Ramanujan

Su Rai 1 alle 21:25 c’è la squadra di polizia de I bastardi Pizzofalcone, un team di agenti che opera nel napoletano. Su Rai 2 alle 21:07 c’è il film thriller Cattive gemelle: due sorelle gemelle vanno a vivere con la zia dopo che la loro madre è stata rinchiusa in un istituto psichiatrico. Su Rai 3 alle 20:45 prosegue il viaggio in giro per il mondo del Kilimangiaro con Camila Raznovich. Su Rai 4 alle 21:15 c’è il telefilm The Fall, giunto alla seconda stagione.

Su Mediaset si parte alle 20:00 su Italia 1 con una nuova partita del Mondiale di Russia: Polonia contro Colombia. Alle 21:00 sul Canale 20 arriva il secondo episodio del telefilm The last Kingdom, basato sulla serie di romanzi ‘Le storie dei re sassoni’ scritta da Bernard Cornwell. Su Canale 5 alle 21:26 c’è il film L’uomo che vide l’infinito. È la biografia di Srinivasa Ramanujan, matematico indiano, che morì a 32 anni dopo aver raggiunto traguardi importanti. Su Rete 4 alle 21:15 va in onda il concerto Una serata Bella, nel blu, dipinto di blu!.

