Film e programmi 23-27 maggio

Programmi e film mercoledì 23 maggio. Su Raidue alle 21:20 va in onda Scanzonissima, game show condotto da Gigi e Ross. A sfidarsi due squadre, due band, a suon di musica per mettere alla prova anche la loro resistenza fisica. Tra i film in programma, si segnala su Iris alle 21.00 Delitto perfetto mentre su Canale 5 alle 21.26 The wedding date – L’amore ha il suo prezzo. Film per romantici: una donna trova un fidanzato a pagamento per non presentarsi sola ad un matrimonio e finirà con il trovare l’amore vero. Su Raitre alle 21:15 spazio alla ricerca di persone scomparse con la storica trasmissione Chi l’ha visto.

Programmi e film giovedì 24 maggio.

Su Raiuno alle 21:25 da non perdere la serie televisiva italiana La mafia uccide solo d’estate II, diretta da Luca Ribuoli e tratta da un’idea di Pif. Rete 4 propone alle 21:15 The italian job: un furto per aiutare un amico, tanta azione e cast di livello diretto da F. Gary Gray, con Mark Wahlberg e Charlize Theron. Su Italia1 alle 21.20 va in scena la rivoluzione delle scimmie con Apes revolution.

Programmi e film venerdì 25 maggio.

Raidue propone alle 21:15 gli approfondimenti dei principali fatti di cronaca e attualità con Nemo, nessuno escluso. Su Rai 1 torna alle 21:25 una nuova puntata de La Corrida… il meglio di, mentre su Iris alle 21:00 un po’ di azione con il film U.S. Marshall, caccia senza tregua. Gli sceriffi federali vanno alla ricerca di un uomo che si rivelerà poi essere innocente. Su Rai Movie alle 21.10 il presidente degli Stati Uniti è in pericolo nel film Attacco al potere: un manipolo di estremisti dà il via a un agguato in pieno giorno alla Casa Bianca, prendendo in ostaggio il presidente

Programmi e film sabato 26 maggio.

La rete ammiraglia della Rai manda in onda alle 21:25 uno speciale dedicato ad una delle coppie più famose della canzone italiana: Signore e signori Al Bano e Romina Power. Su Canale 5 alle 20:40 il talent Amici di Maria De Filippi lascia il posto allo sport con la Champins League – Finale da Kiev. La sfida è tra Liverpool e Real Madrid. Gli appassionati del calcio ringraziano. Tra i film si segnalano su Rai 4 alle 21:00 The code e su Rete 4 alle 21:15 Virtual lies – Fuori controllo.

Programmi e film domenica 27 maggio.

Su Raiuno alle 20:35 il grande talk con Che tempo che fa di Fabio Fazio. Su Raitre ore 21:25 Un giorno pretura, storico programma di cronaca giudiziaria. Canale 5 propone alle 21:26 il film Dr. Knock, storia di un ex truffatore divenuto medico. Su Italia 1 risate garantite con Asterix alle olimpiadi mentre su Rai Movie alle 21.20 c’è il film Patton Generale d’acciaio: storia di una delle figure più importanti della seconda guerra mondiale.

